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Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
597
Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото
Роботизована платформа самостійно розгортає дріт на відкритій місцевості. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Українські військові залучають наземні дрони для встановлення загороджень із колючого дроту на фронті. Роботизована платформа самостійно розгортає дріт на відкритій місцевості, що дозволяє зменшити ризики для військових.

Про це у Facebook повідомили Сухопутні війська ЗС України. Вони також оприлюднили фотографії роботи інженерного безпілотника 16-ї окремої бригади підтримки.

Як працює наземний дрон

Встановлення загороджень на відкритій місцевості пов’язане з небезпекою для бойових інженерів, зокрема через ризик ворожого обстрілу. Використання наземних роботизованих платформ дає змогу виконувати частину цієї роботи дистанційно, не наражаючи військових на зайву небезпеку.

Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Наземний дрон для встановлення загороджень із колючого дроту. Джерело: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

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Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Наземний дрон для встановлення загороджень із колючого дроту. Джерело: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Наземний дрон оснащений спеціальним похилим каркасом із масивною бухтою колючого дроту. Платформа самостійно розгортає загородження під час руху, тоді як оператор керує нею з безпечної відстані.

Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Наземний дрон для встановлення загороджень із колючого дроту. Джерело: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Наземний дрон для встановлення загороджень із колючого дроту. Джерело: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Без ризику для людей: військові показали, як наземний дрон розгортає загородження з колючого дроту. Фото

Наземний дрон для встановлення загороджень із колючого дроту. Джерело: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Інші українські дрони на фронті

Нагадаємо, під час наступальної операції "Вівальд" військові Третього армійського корпусу вперше у світі застосували наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. Головною метою використання таких технологій стало зменшення ризиків для особового складу на найнебезпечніших ділянках фронту.

На напрямку Шандриголового роботи розчистили 30 кілометрів маршрутів лише за дві ночі. За даними військових, двом ротам саперів для виконання аналогічного завдання знадобився б тиждень. При цьому вдалося уникнути втрат серед саперів.

Українські військові вперше використали наземний роботизований комплекс-амфібію для доставки вантажів на фронт. Робот української розробки подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції захисників провізію та боєкомплект.

Як писав OBOZ.UA, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання ЗСУ новий наземний роботизований комплекс Varkhan. Платформа української розробки здатна перевозити сотні кілограмів вантажу складною місцевістю, зокрема доставляти на позиції військових озброєння, боєприпаси та спорядження.

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