Успішне руйнування Кримського мосту свідчить про серйозний технологічний прорив: українці змогли організувати систему зв’язку та наведення, яка дозволила завдати удару, що призвів до обвалення складної інженерної конструкції. Причому не балістичними, а крилатими ракетами.

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Офіцер, який брав участь в операції, розповів The Times, що цей удар показав: Україна більше не потребує мереж Starlink і Starshield для завдання потужних ударів по ворожих об’єктах. Київ здатен створювати власні системи зв’язку для ретрансляції сигналів. У вівторок Сили оборони України вперше використали безпілотники для передачі відеосигналів ракетам, що дозволило уражати конкретні точки мосту.

Це великий крок до позбавлення від важелів тиску з боку Вашингтона, де вчора висловили невдоволення українськими ударами – мовляв, такі дії "не наближають завершення війни й не стримують наступ РФ на фронті". Хочеться запитати: а чи наближають завершення війни комерційні угоди з Путіним? І яким чином? Але це риторичне запитання.

Втім, джерела ЗМІ в Києві говорять насамперед про політичний вимір операції: удар було завдано перед зустріччю в Шеньчжені, щоб продемонструвати слабкість Путіна. І справді, політичні наслідки руйнування мосту значно серйозніші за економічні. На будівництво та забезпечення безпеки цього пам’ятника путінізму були спрямовані величезні ресурси.

Це репутаційний удар, який демонструє вразливість навіть найбільш захищених стратегічних об’єктів РФ. А здатність України самостійно уражати такі об’єкти зброєю власного виробництва змінює її переговорні позиції. Тепер головний виклик для Києва – масштабування. Важливою стає не лише якість, а й кількість.

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