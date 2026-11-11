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Без світла і газу: Прокудін заявив про критичну ситуацію в десятках населенених пунктів Херсонщини

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
183
Без світла і газу: Прокудін заявив про критичну ситуацію в десятках населенених пунктів Херсонщини
Евакуація мешканців Олешок. Джерело: BELTA

Російська агресія призвела до катастрофи не тільки в Олешках. Не менш критична ситуація склалася у понад 30 населених пунктах Херсонщини, що перебувають під окупацією РФ.

Кількість сіл, селищ та містечок, де ситуація прямує до критичної – щонайменше вдвічі більша. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін  у подкасті "Кляті питання". 

Критична ситуація – не лише в Олешках

"У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 – середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, це нічого не сказати. Там реально така ж ситуація (як в Олешках – ред.)", – розповів він.

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Очільник ОВА  наголосив, що термінової уваги потребують згадані 34 населені пункти, серед яких  – Рибальче, Збурівка, Нова Збурівка, Гола Пристань та інші міста й села, розташовані вздовж Дніпра до Великої Лепетихи.

Без світла і газу: Прокудін заявив про критичну ситуацію в десятках населенених пунктів Херсонщини

Олешки, Херсонська область. Джерело: DeepState

"Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка", – додав Прокудін.

Як повідомляв OBOZ.UA,  після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіях.

Відомо, що людей розстрілювали після виявлення на їхніх пристроях "підозрілих" відеоматеріалів або дзвінків.

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