Українські воїни влаштували справжнє пекло для окупантів на дорогах тимчасово окупованих територій Донеччини і Запоріжжя. Безпілотники Сил оборони продовжують різати там ворожу логістику.

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Це вже позначається на постачаннях окупаційному контингенту пального, боєприпасів, техніки та інших ресурсів. Кадри бойової роботи Сил оборони зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Українські дрони перерізають ворожу логістику на ТОТ

В Exilenova+ зазначили, що ударні дрони українських військ продовжують різати логістичні маршрути на окупованих територіях, на що постійно скаржаться скамі загарбники.

Мета – зірвати постачання пального, боєприпасів техніки і інших ресурсів для російських угруповань.

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Охоплені вогнем ворожі автомобілі стали невід'ємною частиною ландшафту на ТОТ.

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Зокрема, винищується логістика на трасах окупованих частин Донеччини і Запоріжжя: там триває "дуже інтенсивна робота".

За оцінкою Exilenova+, основні логістичні траси перетворилися для окупатів на пекло.

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"Ударні БПЛА продовжують випалювати логістику, перетворюючи маршрути постачання окупаційних військ на дороги смерті", – зазначили автори каналу.

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Захистити фури з пальним і зброєю загарбники намагаються, відряджаючи з ними мобільні вогневі групи. Яка доля на них чекає – в Exilenova+ показали на прикладі знищеної 22 листопада під Луганськом ворожої МВГ.

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Як розповідав OBOZ.UA, систематичні удари по ворожій логістиці тривають вже не перший місяць поспіль. Сили оборони нищать паливозаправники і вантажівки з боєприпасами.

Водночас після того, як 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст і там обвалилась арка і частина дорожнього полотна – навантаження на так званий "сухопутний коридор до Криму", що проходить через окуповану материкову частину України, значно зросло. Тож в українських пілотів тепер є значно ширший вибір цілей.