Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
США вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоРецепт пирогаСитний і дуже смачний пиріг "дабл-чізбургер": багато начинки й мало тістаЗруйнована будівля, уламки та ноутбук Acer на передньому планіУкраїнка здала ноутбук на ремонт, але його знищила російська ракета: суд ухвалив несподіване рішення у справі проти ComfyНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворотУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 року"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 рокуІлюстрація - чоловік простягує в руці ключі від автоУдар по сірому авторинку: в Україні перекриють схему перекупників, через яку бюджет втрачає мільярди
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
2,0 т.
Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Джерело: Facebook Дмитро Лубінець

Щонайменше 1000 військовополонених планують обміняти між Україною та Росією під час наступного обміну. Водночас сторони працюють над тим, щоб ця цифра була більшою.

Також з боку України було озвучено, щоб серед полонених були не лише військові, а й цивільні. Про це зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Що відомо

Дмитро Лубінець обговорив у телефонній розмові із російською омбудсменкою Яною Лантратовою механізми проведення майбутнього обміну полоненими. На що вона підтвердила, що йдеться щонайменше про тисячу людей, проте потрібно працювати, щоб цифра була більшою. 

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
34,2 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – Генштаб
34,2 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – Генштаб
Софія ЗакревськаСофія Закревська
24,3 т.
"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії
24,3 т.
"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,3 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити
10,3 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити

"Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою", – зазначив Лубінець.

Уповноважений з прав людини також озвучив бачення, що серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.

За його словами, на це він отримав відповідь, що російська сторона готова пропрацьовувати такий запит.

Що передувало

Нагадаємо, про обмін полоненими між Україною та Росією було домовлено під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Наразі команда працює над узгодженням деталей та практичною реалізацією.

"Одним із позитивних моментів є те, що ми домовилися про найбільше гуманітарне звільнення ув'язнених, і завтра ми остаточно узгодимо їхню кількість", – сказав спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Рустем Умєров назвав головний результат мирних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, головний результат переговорів, якого вдалося досягнути, – домовленості про великий обмін полоненими. 

Схожі теми
Обмін полоненимиполоненівійськовополоненіУкраїнаДмитро ЛубінецьДмитро Лубінець
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!