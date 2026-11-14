Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими

Щонайменше 1000 військовополонених планують обміняти між Україною та Росією під час наступного обміну. Водночас сторони працюють над тим, щоб ця цифра була більшою.

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Також з боку України було озвучено, щоб серед полонених були не лише військові, а й цивільні. Про це зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо

Дмитро Лубінець обговорив у телефонній розмові із російською омбудсменкою Яною Лантратовою механізми проведення майбутнього обміну полоненими. На що вона підтвердила, що йдеться щонайменше про тисячу людей, проте потрібно працювати, щоб цифра була більшою.

"Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою", – зазначив Лубінець.

Уповноважений з прав людини також озвучив бачення, що серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.

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За його словами, на це він отримав відповідь, що російська сторона готова пропрацьовувати такий запит.

Що передувало

Нагадаємо, про обмін полоненими між Україною та Росією було домовлено під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Наразі команда працює над узгодженням деталей та практичною реалізацією.

"Одним із позитивних моментів є те, що ми домовилися про найбільше гуманітарне звільнення ув'язнених, і завтра ми остаточно узгодимо їхню кількість", – сказав спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Рустем Умєров назвав головний результат мирних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, головний результат переговорів, якого вдалося досягнути, – домовленості про великий обмін полоненими.