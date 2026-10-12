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"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 2,9 т.
"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото
Броніслава Туманська

Росія черговим ударом по Запоріжжю вбила вчительку математики Броніславу Туманську. Жінка понад 50 років життя присвятила педагогічній діяльності, виховавши не одне покоління учнів.

Про втрату повідомили у Запорізькому академічному ліцеї №23. Там додали: до того, як відібрати життя у Броніслави Андріївни, Росія вбила її онука, що став на захист України від російських окупантів.

Росія вбила у Запоріжжі вчительку

Унаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня загинула вчителька математики Броніслава Туманська.

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Броніслава Туманська. Джерело: Запорізький академічний ліцей №23

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"Ворожий удар обірвав життя мирних людей, забравши тих, хто ще вчора жив, мріяв, любив і був поруч із нами…Серед загиблих —Туманська Броніслава Андріївна, учитель-методист, ветеран педагогічної праці, талановита вчителька математики, мудра наставниця, людина великого серця", – зазначили колеги загиблої.

У ліцеї додали, що Броніслава Андріївна була серед тих, хто відкривав цей навчальний заклад у Комунарському районі Запоріжжя ще у 1969 році. Вона зробила вагомий внесок у створення традицій школи, з якої відтоді випустилося не одне покоління учнів.

"Більше 50 років свого життя вона присвятила школі, дітям, благородній учительській праці. Викладала математику, була класним керівником, мудрим порадником, авторитетною колегою. Вона не просто навчала розв’язувати задачі – навчала думати, долати труднощі, вірити у власні сили, бути гідними людьми. Її поважали колеги, любили учні, цінували батьки. Вона залишила свій слід не лише в історії школи, а й у серцях сотень вихованців, яким віддавала свої знання, душевне тепло й частинку власного серця", – зазначили у Запорізькому академічному ліцеї №23.

Нині Росія позбавила Броніславу Андріївну життя. А до того – відібрала у неї онука, котрий зі зброєю в руках став на захист рідної землі від російських загарбників.

"Дві непоправні втрати однієї родини. Два життя, які забрала ця жорстока війна. Неможливо знайти слова, здатні передати весь біль і трагедію цієї родини. Світла пам’ять Герою, який віддав життя за Україну, та його бабусі – Учителю з великої літери, яка присвятила своє життя вихованню багатьох поколінь українців", – йдеться у повідомленні.

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Наслідки обстрілу. Джерело: ДСНС України.

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 10 жовтня

''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Скриншот повідомлення

Як розповідав OBOZ.UA, вранці у суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання було зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку. Частина мешканців опинилася під завалами.

На місці одразу розпочали рятувально-пошукові роботи. Тривали вони понад добу.

Загалом відомо про загибель 23 містян, серед убитих Росією – четверо дітей. Ще 34 людини, зокрема, й діти, зазнали поранень.

У Запоріжжі 11 жовтня оголосили Днем жалоби за безвинними жертвами російської агресії.

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