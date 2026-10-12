''Більше 50 років свого життя присвятила школі'': Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото

Росія черговим ударом по Запоріжжю вбила вчительку математики Броніславу Туманську. Жінка понад 50 років життя присвятила педагогічній діяльності, виховавши не одне покоління учнів.

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Про втрату повідомили у Запорізькому академічному ліцеї №23. Там додали: до того, як відібрати життя у Броніслави Андріївни, Росія вбила її онука, що став на захист України від російських окупантів.

Росія вбила у Запоріжжі вчительку

Унаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня загинула вчителька математики Броніслава Туманська.

"Ворожий удар обірвав життя мирних людей, забравши тих, хто ще вчора жив, мріяв, любив і був поруч із нами…Серед загиблих —Туманська Броніслава Андріївна, учитель-методист, ветеран педагогічної праці, талановита вчителька математики, мудра наставниця, людина великого серця", – зазначили колеги загиблої.

У ліцеї додали, що Броніслава Андріївна була серед тих, хто відкривав цей навчальний заклад у Комунарському районі Запоріжжя ще у 1969 році. Вона зробила вагомий внесок у створення традицій школи, з якої відтоді випустилося не одне покоління учнів.

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"Більше 50 років свого життя вона присвятила школі, дітям, благородній учительській праці. Викладала математику, була класним керівником, мудрим порадником, авторитетною колегою. Вона не просто навчала розв’язувати задачі – навчала думати, долати труднощі, вірити у власні сили, бути гідними людьми. Її поважали колеги, любили учні, цінували батьки. Вона залишила свій слід не лише в історії школи, а й у серцях сотень вихованців, яким віддавала свої знання, душевне тепло й частинку власного серця", – зазначили у Запорізькому академічному ліцеї №23.

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Нині Росія позбавила Броніславу Андріївну життя. А до того – відібрала у неї онука, котрий зі зброєю в руках став на захист рідної землі від російських загарбників.

"Дві непоправні втрати однієї родини. Два життя, які забрала ця жорстока війна. Неможливо знайти слова, здатні передати весь біль і трагедію цієї родини. Світла пам’ять Герою, який віддав життя за Україну, та його бабусі – Учителю з великої літери, яка присвятила своє життя вихованню багатьох поколінь українців", – йдеться у повідомленні.

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Як розповідав OBOZ.UA, вранці у суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання було зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку. Частина мешканців опинилася під завалами.

На місці одразу розпочали рятувально-пошукові роботи. Тривали вони понад добу.

Загалом відомо про загибель 23 містян, серед убитих Росією – четверо дітей. Ще 34 людини, зокрема, й діти, зазнали поранень.

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