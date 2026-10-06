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Більше не функціонує: окупанти визнали руйнування Чонгарського автомобільного мосту. Фото

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 12,2 т.
Більше не функціонує: окупанти визнали руйнування Чонгарського автомобільного мосту. Фото
Зруйнований проліт Чонгарського мосту. Ілюстрація покращена за допомогою ШІ. Джерело: ipc.org.ua

Автомобільний міст між окупованою частиною Херсонщини та Кримом поблизу Чонгару більше не функціонує. Після атак ЗСУ споруда втратила цілий проліт, через що її подальша експлуатація стала неможливою.

Про це повідомляють кореспонденти "IPC-Південь", посилаючись на поширені російськими медіа супутникові знімки. На них видно зруйнований проліт Чонгарського мосту, а поруч – насипну дамбу, якою окупанти спрямували автомобільний рух.

Більше не функціонує: окупанти визнали руйнування Чонгарського автомобільного мосту. Фото

Міст через Чонгар більше не функціонує. Джерело: ipc.org.ua

Пошкоджений проліт

Російські медіа визнали руйнування частини Чонгарського автомобільного мосту. Вони зазначають, що на супутникових знімках високої роздільної здатності видно зруйнований проліт переправи між Кримом та Херсонською областю.

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"Зруйнований проліт Чонгарського мосту між Кримом та Херсонською областю на супутниковому знімку високої роздільної здатності, опублікованому противником. Попри зниження медійної активності, удари дронів-камікадзе противника по трасі "Новороссия" та логістиці Криму не припиняються", – зазначають росіяни.

Більше не функціонує: окупанти визнали руйнування Чонгарського автомобільного мосту. Фото

Міст через Чонгар більше не функціонує

Водночас окупанти стверджують, що руйнування мосту не спричинило проблем із автомобільним сполученням. Поруч із переправою є насипна дамба, якою тепер спрямовують транспорт.

Інша переправа

Крім того, у районі Чонгару росіяни будують ще одну переправу. На супутникових знімках, які поширюють у мережі, можна побачити об’єкти транспортної інфраструктури поруч із пошкодженим мостом.

Маршрут через Херсонщину в бік Криму водночас залишається небезпечним для російської логістики. Як зазначають російські медіа, траса "Новороссия" та логістичні маршрути Криму продовжують зазнавати ударів дронів-камікадзе.

Таким чином, автомобільний рух у районі Чонгару після руйнування мосту можуть здійснювати насипною дамбою. Сам пошкоджений проліт автомобільного мосту більше не використовується.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що РФ посилила захист Кримського мосту від можливих атак України.

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