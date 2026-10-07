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Більшість влучань припали по фасаду: з'явились супутникові знімки наслідків ударів по російському заводу компонентів для ракет Х-59

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
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Більшість влучань припали по фасаду: з'явились супутникові знімки наслідків ударів по російському заводу компонентів для ракет Х-59
"Завод Искра" після атаки: супутник показав лише частину пошкоджень. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Супутникові знімки показали наслідки атаки на російський "Завод Искра" в Ульяновську, що сталася в ніч на 25 вересня. На кадрах вдалося зафіксувати лише два з 11 підтверджених влучань.

Про це повідомив Telegram-канал Dnipro Osint, опублікувавши супутникові кадри підприємства. За даними каналу, більшість влучань припала не на дах, а на фасад будівлі, тому на знімках не зафіксовано близько 80% уражень.

Більшість влучань припали по фасаду: з'явились супутникові знімки наслідків ударів по російському заводу компонентів для ракет Х-59

Супутниковий знімок "Заводу Искра" після атаки 25 вересня. Джерело: Дніпро Osint

Пошкодження фасаду можуть призводити до значно серйозніших наслідків всередині будівлі, ніж ураження даху, особливо якщо одразу за стінами розташовані виробничі приміщення та обладнання.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 25 вересня вибухи пролунали одразу в трьох російських містах – Ульяновську, Воронежі та Пермі. За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України уразили низку важливих військових, паливно-енергетичних і промислових об'єктів РФ, зокрема нафтопереробні підприємства в Пермі та Новошахтинську, а також дві радіолокаційні станції в районі Новошахтинська.

"Завод Искра" виробляє напівпровідникові прилади та електронну компонентну базу для радіоелектронної апаратури, засобів зв'язку, вимірювальної та спеціальної техніки. За даними Генштабу, у межах кооперації підприємство бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин 72В6 ЗРГК "Панцирь" і його модифікацій.

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