Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із Путіним"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із ПутінимСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують СШАЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтняВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відео

Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
6,1 т.
Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото
Керченський міст. Ілюстраційне фото. Джерело: російське ЗМІ

Шторм пошкодив загородження з барж поблизу Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. Загородження встановили російські окупанти для захисту мосту від українських морських дронів.

Про пошкодження повідомила моніторингова група "Кримський вітер". На супутниковому знімку видно розрив у лінії загородження.

Зокрема, на місці конструкції бракує однієї з 18 барж.

Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото

Наслідки повеню. Джерело: Telegram-канал Кримський Вітер.

Конструкція складається з барж, з’єднаних між собою тросами, і має перешкоджати наближенню безпілотних морських апаратів до споруди.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
12,9 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
12,9 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,0 т.
"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото
9,0 т.
"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,0 т.
У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео
2,0 т.
У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео

Подібні пошкодження захисних загороджень біля Керченського мосту траплялися й раніше. Зокрема, аналогічні інциденти фіксували в січні 2026 року та у квітні 2025-го.

Крим який після окупації у 2014 році став ключовим військовим плацдармом Росії, дедалі більше перетворюється на її найвразливіше місце. Українські далекобійні удари по мостах, нафтобазах, аеродромах і транспортній інфраструктурі ускладнюють постачання окупаційного угруповання, а ізоляція півострова може стати важливим козирем Києва на майбутніх переговорах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що затори на Керченському мосту не через заходи безпеки. І не через ракетні загрози. Затори навмисно створюють, щоб міст був постійно закритий цивільними. Росія використовує своїх громадян як живий щит. Вони завжди це робили, просто зараз торкнулось росіян.

Схожі теми
Окупація КримуКерченська протокаРосіяУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел