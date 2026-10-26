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Бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману і закрили їх собою від FPV-дрона. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
1,7 т.
Бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману і закрили їх собою від FPV-дрона. Відео
Бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману. Згенеровано за допомогою ШІ. Джерело: t.me/ombr_63

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу евакуювали вісьмох цивільних із Лиману Донецької області. Операція тривала дві доби в умовах російських засідок і постійних атак безпілотників. Під час відходу групу атакував ворожий FPV-дрон, і один із військових прикрив людей власним тілом.

Про проведення рятувальної операції розповіли в Третьому армійському корпусі. Там зазначили, що військовослужбовець зазнав важкого поранення, однак цивільні залишилися живими. Пораненого бійця вдалося вчасно евакуювати завдяки діям розвідувального взводу та надати йому медичну допомогу.

Дві доби під обстрілами

Рятувальну місію організували після того, як бійці 7-ї роти 3-го механізованого батальйону виконали основне бойове завдання й дізналися про цивільних, які опинилися заблокованими в місті.

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На землі діяла зведена ударно-пошукова група, до якої долучилися українські захисники, а також французькі й американські легіонери з позивними Флеш, Ковбой, Спад, Чандра та Фанта.

Дії військових із повітря координувала аеророзвідка. Вона допомагала прокладати безпечні маршрути та попереджала про можливі засідки противника. Переправу на бронемашинах MaxxPro і логістичне забезпечення організували мінометна батарея та підрозділ наземних роботизованих комплексів.

Кого вдалося врятувати

Серед вісьмох евакуйованих були найбільш вразливі місцеві жителі. Зокрема, літня жінка, троє людей з інвалідністю, які пересувалися на кріслах колісних, і чоловік із важким пораненням ноги.

Наразі всі врятовані перебувають у безпечному місці.

У Третьому армійському корпусі наголосили, що евакуація з прифронтових населених пунктів допомагає зберегти життя, але потребує значних зусиль і пов'язана з небезпекою для військових.

"Третій армійський корпус вкотре наполегливо закликає громадян: виїжджайте з прифронтових населених пунктів завчасно! Не чекайте, поки порятунок стане неможливим", – закликали військові.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що біля Лиману українські військові евакуювали на НРК трьох поранених за 5 діб.

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