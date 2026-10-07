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Бійці ССО влаштували окупантам "гарячий" прийом і прорідили лави ворога. Відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 492
Бійці ССО влаштували окупантам "гарячий" прийом і прорідили лави ворога. Відео
Захисники влаштували "гарячий" прийом ворогу

Наші захисники продовжують нищити ворога на українські землі. Цього разу бійці 6 полку ССО Rangers влаштували "гарячий" прийом російським окупантам у лісистій місцевості на одному з напрямків фронту.

У результаті вдалося ліквідувати двох військових РФ. Кадри вдалої операції оприлюднили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

Деталі операції

Група Сил спеціальних операцій отримала розвіддані про противника, встановила маршрут його пересування та підготувала лінійну засідку. Відео з екшн-камери одного з бійців зафіксувало виконання завдання в лісистій місцевості, де оператор разом із побратимами приховано переміщувався та виявляв цілі на близькій відстані.

Бійці ССО влаштували окупантам ''гарячий'' прийом і прорідили лави ворога. Відео

Наші захисники ліквідували двох військових РФ. Джерело: Скриншот

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Бійці ССО влаштували окупантам ''гарячий'' прийом і прорідили лави ворога. Відео

Наші захисники ліквідували двох військових РФ. Джерело: Скриншот

Після встановлення візуального контакту бійці вступили в короткий вогневий контакт і уразили противника. Після цього вони перевірили місцевість, обережно оглянули тіло на предмет можливих загроз і мінування та вилучили засоби зв’язку та документи.

"У результаті прямих дій двох окупантів знищено. Один із росіян аж "запалав" – кулі пробили його спорядження та БК, які зайнялися", – йдеться у повідомленні.

Бійці ССО влаштували окупантам ''гарячий'' прийом і прорідили лави ворога. Відео

Відео з екшн-камери одного з бійців зафіксувало виконання завдання в лісистій місцевості. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, раніше Сили оборони України вперше підтвердили знищення новітньої російської важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон". Удару завдали бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, атакувавши ворожий вогнемет просто під час його руху.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.

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