На Північно-Слобожанському напрямку бої вздовж кордону з Росією тривають щодня. Водночас поширювана в мережі інформація про нібито вихід українських військових на територію РФ та відновлення Курської операції не відповідає дійсності.

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Про це повідомив 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. Там відреагували на повідомлення в соцмережах і медіа про нібито прорив українських військ через кордон і встановлення контролю над населеним пунктом у Курській області.

Автори таких публікацій посилаються на дані американського Інституту вивчення війни (ISW). Однак, як зазначають самі аналітики, ця інформація не свідчить про відновлення української операції на Курщині.

У 8 корпусі припускають, що причиною появи таких заголовків стало хибне трактування повідомлень про покращення тактичного положення українських підрозділів на одній із ділянок фронту.

Водночас це не означає проведення операції чи наступу в смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку, наголосили захисники.

Військові закликали не поширювати непідтверджені повідомлення про успіхи на фронті. Вони наголосили, що гучні заяви про вигадані перемоги можуть завдавати не меншої шкоди, ніж повідомлення про "зраду", оскільки формують невиправдані очікування, які згодом обертаються розчаруванням.

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Інформацію про бойові дії на цьому напрямку рекомендують перевіряти за офіційними повідомленнями Головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу, угруповання військ "Північ" та 8 корпусу ДШВ. Якщо відомостей немає на цих ресурсах, у корпусі радять вважати їх чутками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські окупанти готують постановочні відео, щоб створити видимість контролю над населеними пунктами на Олександрівському напрямку. Для цього загарбникам доручили знімати російські прапори, наносити на стіни написи з датою запису та робити панорамні кадри населених пунктів.

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Таким чином росіяни намагатимуться видати постановочні кадри за докази своїх військових успіхів, хоча лінія бойового зіткнення на цій ділянці тривалий час залишається незмінною.