Брехня вбиває, або "Піар непричетності" під час війни
Брехня вбиває.
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Нерви вже давно зійшли на пси. Але, на відміну від інших керівників та політиків, я вам ніколи не брешу.
Я можу мовчати, недоговорювати чи наводити абстрактні приклади.
Можу лаятися і навіть когось ображати.
Проте я завжди кажу вам Правду.
Як дорослим притомним людям.
Хоча це мені може й зашкодити.
І коли зараз я спостерігаю за комунікацією органів влади, то просто не розумію – навіщо?
Навіщо ми брешемо самі собі під час війни і постійно викручуємося?
…
Спочатку "таємничий обʼєкт транспортної інфраструктури", який бачить весь Дніпро.
Усе Місто розуміє, що це – вокзал!
І тут-таки "Укрзалізниця" пише в себе, мовляв "попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди".
Але удар був між 10 та 11 коліями – тобто на пʼятій платформі.
І звідти технічно було неможливо швидко потрапити до підземного переходу.
Немає в цьому провини ані "Укрзалізниці", ані міста, ані держави.
Винна в цьому лише росія.
Але ж чиновники з переляку намагаються відвести все від себе якомога далі.
…
Знаєте, я зі своїми сотнями тисяч підписників у фейсбуці та телеграмі, все ж намагаюся зайвий раз не вистрибувати.
Агов, держслужбовці! ГОДІ МАТИ ЛЮДЕЙ ЗА ДУРНІВ!
Бо це дивно, коли на вищих щаблях влади дехто у дорогих окулярах та костюмі упродовж доби примудряється записати по три-чотири відео.
Мені як меру нема коли таке робити.
Бо, як колишній журналіст, я розумію, скільки часу на це треба витратити.
Утім ви ж ( під час війни !!! ) на те утримуєте всяку шоблу – сммників та піарників.
Ви впевнені, що люди довкола – цілковиті телепні?
…
Те саме і з постійним перекиданням відповідальності.
У державної влади – на місцеве самоврядування.
У місцевого самоврядування – на військові адміністрації.
У військових адміністрацій – на профільні відомства.
І далі в тому ж дусі.
Безкінечні хороводи пустопорожніх перевірок…
Вигадування нових вимог, що взагалі відірвані від реальності….
Міжусобна скубня і звинувачення в тому, хто винен більше…
Будь ласка.
Закінчуйте свій "піар непричетності".
…
Ми у Дніпрі та області формуємо єдину інформаційну політику.
Просто через послідовну роботу без надмірностей в соцмережах.
І нічого, якось працюємо.
Відбиваємося "дулями", якщо хочете.
Без взаємних звинувачень та хитрощів.
Тож, коли уряд, далекий від достеменного розуміння ситуації на місцях, спускає нові й нові вказівки, набагато краще просто приїхати та подивіться, що коїться на прифронтових територіях.
Знаєте, чим практичний досвід відрізнятиметься від нарізання завдань зі свого кабінету?
Шановні міністри, засуньте собі в дупу свої аккаунти в соцмережах із жалюгідною сотнею "лайків".
Не витрачайте гроші платників податків на це лайно.
…
І наостанок ще один приклад.
Міські лікарні зараз рятують важких поранених. Оперують, знеболюють, заспокоюють.
Але знову у більшості "медіа" суцільна піар-кампанія одного сумнозвісного "героя"-санлікаря.
Ну це ж сюр.
Бо кожна падла намагається відбрехатися та здобути свої дивіденди на людському горі.
…
Прийдіть нарешті до тями.
У НАС – ВІЙНА.
Кривава і страшна.
Досить вже брехати, хитрувати та маніпулювати.
Краще вже бути грубим, жорстким і навіть вживати матюки, щоб потім на тебе писали скарги всім підряд.
Але говорити треба відверто.
Казати правду.
Зрозуміло й чітко.
Бо, холеро, БРЕХНЯ ВБИВАЄ!
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