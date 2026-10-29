Брехня вбиває.

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Нерви вже давно зійшли на пси. Але, на відміну від інших керівників та політиків, я вам ніколи не брешу.

Я можу мовчати, недоговорювати чи наводити абстрактні приклади.

Можу лаятися і навіть когось ображати.

Проте я завжди кажу вам Правду.

Як дорослим притомним людям.

Хоча це мені може й зашкодити.

І коли зараз я спостерігаю за комунікацією органів влади, то просто не розумію – навіщо?

Навіщо ми брешемо самі собі під час війни і постійно викручуємося?

…

Спочатку "таємничий обʼєкт транспортної інфраструктури", який бачить весь Дніпро.

Усе Місто розуміє, що це – вокзал!

І тут-таки "Укрзалізниця" пише в себе, мовляв "попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди".

Але удар був між 10 та 11 коліями – тобто на пʼятій платформі.

І звідти технічно було неможливо швидко потрапити до підземного переходу.

Немає в цьому провини ані "Укрзалізниці", ані міста, ані держави.

Винна в цьому лише росія.

Але ж чиновники з переляку намагаються відвести все від себе якомога далі.

…

Знаєте, я зі своїми сотнями тисяч підписників у фейсбуці та телеграмі, все ж намагаюся зайвий раз не вистрибувати.

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Агов, держслужбовці! ГОДІ МАТИ ЛЮДЕЙ ЗА ДУРНІВ!

Бо це дивно, коли на вищих щаблях влади дехто у дорогих окулярах та костюмі упродовж доби примудряється записати по три-чотири відео.

Мені як меру нема коли таке робити.

Бо, як колишній журналіст, я розумію, скільки часу на це треба витратити.

Утім ви ж ( під час війни !!! ) на те утримуєте всяку шоблу – сммників та піарників.

Ви впевнені, що люди довкола – цілковиті телепні?

…

Те саме і з постійним перекиданням відповідальності.

У державної влади – на місцеве самоврядування.

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У місцевого самоврядування – на військові адміністрації.

У військових адміністрацій – на профільні відомства.

І далі в тому ж дусі.

Безкінечні хороводи пустопорожніх перевірок…

Вигадування нових вимог, що взагалі відірвані від реальності….

Міжусобна скубня і звинувачення в тому, хто винен більше…

Будь ласка.

Закінчуйте свій "піар непричетності".

…

Ми у Дніпрі та області формуємо єдину інформаційну політику.

Просто через послідовну роботу без надмірностей в соцмережах.

І нічого, якось працюємо.

Відбиваємося "дулями", якщо хочете.

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Без взаємних звинувачень та хитрощів.

Тож, коли уряд, далекий від достеменного розуміння ситуації на місцях, спускає нові й нові вказівки, набагато краще просто приїхати та подивіться, що коїться на прифронтових територіях.

Знаєте, чим практичний досвід відрізнятиметься від нарізання завдань зі свого кабінету?

Шановні міністри, засуньте собі в дупу свої аккаунти в соцмережах із жалюгідною сотнею "лайків".

Не витрачайте гроші платників податків на це лайно.

…

І наостанок ще один приклад.

Міські лікарні зараз рятують важких поранених. Оперують, знеболюють, заспокоюють.

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Але знову у більшості "медіа" суцільна піар-кампанія одного сумнозвісного "героя"-санлікаря.

Ну це ж сюр.

Бо кожна падла намагається відбрехатися та здобути свої дивіденди на людському горі.

…

Прийдіть нарешті до тями.

У НАС – ВІЙНА.

Кривава і страшна.

Досить вже брехати, хитрувати та маніпулювати.

Краще вже бути грубим, жорстким і навіть вживати матюки, щоб потім на тебе писали скарги всім підряд.

Але говорити треба відверто.

Казати правду.

Зрозуміло й чітко.

Бо, холеро, БРЕХНЯ ВБИВАЄ!

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