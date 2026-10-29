Бронетанкові штурми можуть бути успішними, попри російську війну дронів: в Defence Matters оцінили операцію ''Вівальді''

Українська операція "Вівальді" продемонструвала, що механізовані штурми можуть приносити результат навіть на полі бою, де Росія активно використовує безпілотники для розвідки та ураження цілей. Водночас успіх таких атак залежить від ретельної підготовки, взаємодії бронетехніки з піхотою та дронами, а також ефективного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Відео дня

Про це йдеться в матеріалі військово-аналітичного видання Defence Matters, яке проаналізувало досвід операції "Вівальді", проведеної силами Третього армійського корпусу Збройних сил України під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького. Автори наголошують, що результати операції можуть бути корисними для армій країн НАТО.

Як українські військові провели операцію "Вівальді"

Операція тривала з травня до жовтня 2026 року та була спрямована на протидію російським наступальним планам на Лиманському напрямку. За підсумками операції українські військові відновили контроль над 277 квадратними кілометрами території. Важливою складовою задуму стало збереження інформаційної тиші, що допомогло приховати підготовку та перебіг дій від противника.

Вона передбачала скоординоване застосування бронетехніки, піхоти, повітряних безпілотників, наземних роботизованих систем і засобів радіоелектронної боротьби.

Видання, посилаючись на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, зазначає, що українські військові успішно провели два механізовані штурми в тилу російських сил. На думку аналітиків, цей досвід свідчить про те, що бронетехніка все ще може ефективно діяти на полі бою, де значну роль відіграють розвідувальні безпілотники, баражувальні боєприпаси та високоточне озброєння.

РЕКЛАМА

У матеріалі наголошується, що ключовим чинником є не сама наявність танків і бронетранспортерів, а їхня взаємодія з іншими складовими бойових порядків. Поєднання бронетехніки з піхотою, розвідкою, безпілотними системами та засобами РЕБ може допомогти використати слабкі місця в обороні противника.

Чому бронетехніка залишається ефективною на полі бою

Аналітики Defence Matters вважають, що досвід операції "Вівальді" ставить під сумнів припущення про те, що масове використання дронів фактично унеможливило маневрені дії бронетехніки. Натомість він показує, що за належної підготовки та координації механізовані підрозділи можуть досягати локальних успіхів навіть під загрозою постійного спостереження з повітря.

Головні історії дня

Водночас автори застерігають від надмірно оптимістичних висновків. Для успішного проведення таких атак необхідні підготовлені екіпажі, належний захист техніки, стабільний зв'язок і спроможність придушувати ворожі засоби розвідки та ураження.

Такі умови, зазвичай виникають лише на певний час і на обмежених ділянках фронту. Тому операція "Вівальді" не означає повернення до масштабних бронетанкових проривів, характерних для воєн минулого. Вона радше демонструє можливість проведення ретельно спланованих механізованих атак у сприятливих для цього умовах.

РЕКЛАМА

Який урок операція "Вівальді" дає країнам НАТО

Окрему увагу Defence Matters приділяє тому, як досвід українських військових можуть використати армії країн НАТО. Головний висновок полягає в необхідності поєднувати традиційні сухопутні сили з новітніми технологіями ведення бойових дій.

Бронетехніка й надалі може забезпечувати захищене пересування піхоти та допомагати використовувати слабкі місця в обороні противника. Проте її ефективність дедалі більше залежить від контролю над ситуацією на полі бою, зокрема від можливостей розвідки та радіоелектронної боротьби.

РЕКЛАМА

Водночас у Defence Matters зазначають, що висновки щодо операції потребують подальшого вивчення. Її результати та можливість застосування подібної тактики в інших умовах необхідно оцінювати в міру появи нових даних із поля бою.

Нагадаємо, командир 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Богдан Корженко розкрив нові подробиці операції "Вівальді". За його словами, підрозділ успішно виконав завдання з механізованого наступу, унаслідок якого українські бійці захопили ворожі штаби, командні пункти, мінометні позиції та засоби зв'язку й РЕБ.

Як писав OBOZ.UA, військовий експерт Павло Лакійчук пояснив, що забезпечило успіх операції "Вівальді". Серед ключових чинників він назвав несподівану для противника тактику та комплексне застосування військ.