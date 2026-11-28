Британські розвідники проаналізували супутникові знімки Кримського мосту, який тричі зазнав ракетних і дронових ударів Сил оборони України у період із 16 по 19 листопада. В результаті другого удару, що стався 17 листопада, обвалилася арочна частина автомобільного мосту, що унеможливило його використання для руху транспорту та перекрило шлях для суден, які прагнули пройти транзитом між Азовським і Чорним морями.

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Крім того, на ділянці автодорожнього мосту протяжністю 200 метрів було виявлено пошкодження у вигляді вирв. Про це 27 листопада повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Третій удар було завдано опівночі 19 листопада 2026 року по залізничній частині Кримського мосту. Ця ділянка переправи зазнала пошкоджень поблизу арки, що призвело до додаткових пошкоджень огорож, а також до появи слідів горіння на арці.

"Ймовірно, що одна залізнична колія все ще залишається в експлуатації", – сказано в повідомленні.

Розвідники також прокоментували дії російських військових. Попри значні заходи, спрямовані на захист мосту, російська ППО, до складу якої входили дві системи "Панцирь-С1", розташовані приблизно за 2,4 км на південь від ділянки переправи, що обвалилася, не змогла запобігти українському удару.

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У відомстві додали, що, згідно з повідомленнями, російський порт Азов припинив роботу внаслідок успішних українських ударів по російських мостах, зокрема по мосту в Ростові-на-Дону, який було вражено 10 жовтня 2026 року, а також по Керченському мосту.

"Блокування морських шляхів до Азовського моря обмежило російську морську логістику. Ймовірно, що судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит до Чорного моря, доки водні шляхи не будуть розчищені", – сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії прийняли той факт, що після серії українських атак Кримський міст, який має високе стратегічне та символічне значення для росіян, більше не виглядає так, як раніше. Зокрема, одна з металевих арок та частина дорожнього полотна обвалилися у воду. Це визнали у Міністерстві транспорту країни-агресорки.