Буданов попередив про глибші та потужніші удари по Росії – медіа

Якщо Росія не припинить війну проти України, удари по її території ставатимуть дедалі глибшими та матимуть більшу бойову потужність. На відповідну заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова звернули увагу автори YouTube-каналу Realidade Militar у відео про українські удари по російських НПЗ.

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"Якщо Росія продовжить війну, удари ставатимуть глибшими й потужнішими", – цитують Буданова у матеріалі.

Автори зазначають, що можливості України завдавати ударів углиб російської території вже суттєво зросли. Зокрема, у вересні український безпілотник зміг досягти російської Арктики на відстані понад 3 тисячі кілометрів від кордону.

Збільшення дальності атак створює для РФ додаткову проблему: Росія змушена захищати велику кількість об’єктів на величезній території, тоді як засобів ППО для одночасного прикриття кожного НПЗ, резервуара та іншої інфраструктури недостатньо.

Що далі проникають українські дрони, то більше російській стороні доводиться розтягувати свою протиповітряну оборону.

Керівник ОП також повідомив , що новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

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