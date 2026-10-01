Буде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. Фото

Технологічно-оборонна компанія SkyFall представила ударний безпілотник Thor Hammer класу middle-strike. Він уже застосовується на фронті, має версії з дальністю польоту до 350 і до 600 км та може нести бойову частину масою 40–50 кг.

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У компанії OBOZ.UA повідомили, що залежно від конфігурації вартість одного безпілотника становить 25–30 тисяч доларів. Thor Hammer розвиває швидкість до 180 км/год, а SkyFall планує до кінця року збільшити виробничі потужності до 5000 таких БпЛА на місяць.

Thor Hammer став першим ударним безпілотником SkyFall класу middle-strike. Платформа передбачає кілька модифікацій із різною дальністю польоту, наразі доступні версії до 350 та до 600 км.

Основні характеристики:

Безпілотник має розмах крила 3,5 м і довжину 3 м.

Максимальна висота польоту становить до 4000 м.

Оснащується денною та/або тепловізійною камерою

Час розгортання комплексу становить 18 хвилин.

Мобільний запуск

Запуск Thor Hammer здійснюється за допомогою катапульти або ракетного прискорювача. Завдяки цьому комплекс можна використовувати як зі стаціонарних платформ, так і з мобільних пускових установок на базі вантажівок чи іншого транспорту.

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Безпілотник може оснащуватися Starlink або іншими захищеними типами зв’язку залежно від завдань місії. Система навігації поєднує супутникове, інерційне та резервне позиціонування.

Thor Hammer автономно виконує політ за заданим маршрутом і передає відео в реальному часі. Під час підльоту до цілі система сигналізує оператору, який ухвалює остаточне рішення щодо її ураження.

Головні історії дня

Після підтвердження цілі безпілотник використовує технології штучного інтелекту та комп’ютерного зору для автоматичного коригування траєкторії. Наведення продовжується навіть у разі повної втрати радіо- або відеозв’язку.

Власна електроніка

Електроніка, яка забезпечує роботу ключових систем Thor Hammer, є власною розробкою SkyFall. Паралельно R&D-команда компанії працює над створенням двигунів для безпілотників класу middle-strike.

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Thor Hammer також інтегрований із системою віддаленого керування SkyFall. Вона дозволяє здійснювати управління БпЛА з будь-якої точки світу.

Компанія забезпечує повний цикл роботи з комплексом – серійне виробництво, власне програмне забезпечення, підготовку операторів і технічних фахівців у SkyFall Academy, а також цілодобове сервісне обслуговування.

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У SkyFall повідомили, що до кінця року планують наростити виробничі потужності до 5000 Thor Hammer на місяць. Крім того, команда працює над модифікацією безпілотника з дальністю польоту понад 1000 км.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як сенатор США Ліндсі Грем відвідав виробництво дронів Vampire, Shrike та P1-SUN і високо оцінив важливість технологій SkyFall.

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