Прихована мобілізація в Росії вже триває, а до кінця 2026 року на фронті може побільшати приблизно на 300 тисяч російських військових. Уже після виборів Кремль може перейти до відкритого призову та залучати на війну непідготовлених чоловіків.

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Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр". За його словами, збільшення кількості російських військових вже позначається на інтенсивності бойових дій.

Кремль готується легалізувати приховану мобілізацію

"Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус", – наголосив командувач СБС.

Він переконаний, що після виборів у Росії Кремль може перейти від прихованого набору військових до відкритої мобілізації, тому що російський диктатор Володимир Путін "нею скористається, бо в нього не залишиться ніяких "спотикачів", котрі обмежать його від агресивних дій".

РФ може збільшити чисельність військ на фронті

Бровді не виключає, що влада країни-агресорки може примусово залучати до війська непідготовлених чоловіків і відправляти їх безпосередньо на фронт.

Він прогнозує, що вже з жовтня чисельність російських сил на передовій почне помітно зростати, а протягом жовтня–грудня 2026 року може збільшитися приблизно на 300 тисяч військових.

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Командувач СБС зазначив, що йдеться про військових, яких Росія може швидко мобілізувати, забезпечити необхідним і відправити на фронт майже без підготовки.

За його оцінкою, збільшення російського угруповання призведе до зростання втрат противника та додаткового навантаження на Сили безпілотних систем України. До того ж українські військові вже у вересні відчувають збільшення чисельності російських сил на фронті.

"Лише у вересні відносно серпня кількість знищеного особового складу противника зросла на четвертину, на 25% за першу половину вересня, відносно аналогічного періоду серпня", – розповів він.

Головні історії дня

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець назвав ознаку, яка може свідчити про підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. Це може бути рішення російської влади провести збори резервістів, що дасть змогу залучити близько 140 тис. осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія опрацьовує плани нової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках, розраховуючи набрати по 300 тис. людей щороку. За даними української розвідки, загальна кількість може сягнути 600 тис. осіб.

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