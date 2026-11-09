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Було 17 влучань поспіль: у Бердянську уражено місце базування загарбників, у ворога десятки загиблих і поранених. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
2,4 т.
Було 17 влучань поспіль: у Бердянську уражено місце базування загарбників, у ворога десятки загиблих і поранених. Відео
У ворога десятки загиблих і поранених

У ніч проти 8 листопада в тимчасово окупованому Бердянську завдали удару по місцю базування російських загарбників на території табору "Факел". За попередньою інформацією, по об'єкту влучили 17 разів поспіль.

Унаслідок атаки десятки окупантів загинули та дістали поранення. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

У Бердянську пролунали 17 влучань поспіль

За словами Андрющенка, удар по місцю базування російських військових у таборі "Факел" завдали близько 23:30 у ніч із 7 на 8 листопада.

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"Було 17 влучань поспіль. Після перших приблизно 5 росіяни навіть перестали намагатись збивати", – розповів він.

У ворога десятки загиблих і поранених

Андрющенко повідомив, що внаслідок удару російські окупанти зазнали значних втрат. За його словами, кількість загиблих і поранених обчислюється десятками.

"200 та 300 десятки. Вивозили потайки поспіхом, опасаючись повторного удару", – написав керівник "Центру вивчення окупації".

Він також пояснив, чому інформація про атаку з'явилася із затримкою: джерела перебували в небезпеці, тому повідомлення оприлюднили не одразу.

"Блискучі результати. Джерела в безпеці – тому, вибачте, з затримкою", – зазначив Андрющенко.

Було 17 влучань поспіль: у Бердянську уражено місце базування загарбників, у ворога десятки загиблих і поранених. Відео

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська другий місяць поспіль втрачали більше території, аніж змогли окупувати. Зокрема, у жовтні загалом по фронту чисті територіальні втрати окупантів склали трохи більше 27 км² – або близько 0,88 км² на день.

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