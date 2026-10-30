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"Було дуже страшно": мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 хв
417
"Було дуже страшно": мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео
Родина Катерини Ніколенко поки не планує залишати Запоріжжя

Мешканка Запоріжжя Катерина Ніколенко бере на прогулянку із шестимісячним сином детектор дронів, який має назву "Чуйка". Вона почала носити прилад із собою після того, як під час перебування на вулиці над нею завис російський безпілотник.

Про це повідомляє "Суспільне". Тепер пристрій допомагає родині стежити за повітряними загрозами та оцінювати небезпеку під час пересування містом.

Детектор дронів став необхідністю для родини

Пані Катерина виховує трьох дітей – 16-річну Домініку, 12-річну Поліну та 6-місячного Нікіту. Вперше зблизька ворожий БПЛА жінка побачила під час прогулянки з немовлям у візочку, коли ще не мала детектора дронів. Позаду будинку вона почула характерний звук FPV-дрона, озирнулася й помітила безпілотник.

"Що то за дрон був – я не знаю. Я сховалася під дерево, на той момент була без цього приладу. Було дуже страшно", – пригадала жінка.

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''Було дуже страшно'': мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео

Пані Катерина з дітьми. Джерело: "Суспільне"

Після цього інциденту знайомі позичили Катерині детектор дронів. Він виявляє безпілотники та дає змогу оцінити, наскільки безпечно перебувати просто неба. Одного разу родина зафіксувала сигнал від дрона ще вдома, тоді безпілотник перебував далеко від Запоріжжя, у полях на підльоті до міста, тож безпосередньої небезпеки не було.

Втім, найчастіше "Чуйку" бере із собою чоловік Катерини, коли вирушає на роботу до Космічного району. Там зросла загроза атак по цивільних автомобілях і громадському транспорту, тому подружжю доводиться щоразу вирішувати, кому з них прилад потрібніший.

"Якщо є загроза тут, то чоловік залишає прилад нам, а туди їде без нього. Якщо там – бере з собою. За чоловіка, звісно, хвилюємося щодня. Кожен день йому кажу, щоб він залишав цю роботу, бо вона того не варта", – переконана жителька Запоріжжя.

''Було дуже страшно'': мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео

Детектор дронів. Джерело: "Суспільне"

Нічні удари балістикою лякають родину найбільше

Вона додала, що окрім дронів місто регулярно зазнає ударів керованими авіабомбами та балістичними ракетами. Катерина розповідає, що до звуків вибухів КАБів родина вже певною мірою звикла, проте нічні атаки балістикою досі викликають найбільший страх.

За словами жінки, шестимісячний син уже призвичаївся до повітряних тривог і вибухів та майже не реагує на ці звуки.

"Реагує досить спокійно – і на тривоги, і на вибухи. Коли дуже гучно, буває, що звертає увагу, може, трошки лякається. Але щоб сильно – такого я по ньому не помічала", – поділилася вона.

''Було дуже страшно'': мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео

Пані Катерина з дітьми. Джерело: "Суспільне"

Родина поки не залишає Запоріжжя

Попри постійні обстріли та психологічне напруження, родина Катерини Ніколенко поки не планує залишати Запоріжжя. Але якщо FPV-дрони почнуть долітати до їхнього району, тоді родина буде евакуйовуватись.

"Якщо почнуть сюди долітати FPV – то ми поїдемо. Сподіваємося, що не доведеться звідси їхати нікуди. Сподіваємося, що все буде добре й залишимося вдома", – підсумовує Катерина.

Що відомо про "Чуйку"

"Чуйка – це портативний український пристрій радіоелектронної розвідки, створений компанією BlueBird Tech. Він призначений для пасивного виявлення та перехоплення аналогових відеосигналів, які передають FPV-дрони та інші безпілотники.

Прилад дає змогу завчасно помітити повітряну загрозу – ще до того, як БПЛА стане чутно або його можна буде побачити. За умов прямої видимості "Чуйка" може фіксувати сигнали на відстані до 4 км, а від одного заряду акумулятора пристрій здатен працювати до 6–8 годин.

''Було дуже страшно'': мешканка Запоріжжя розповіла, чому бере на прогулянку з дітьми детектор дронів. Фото і відео

Детектор дронів. Джерело: "Суспільне"

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову цинічну атаку проти цивільного населення, вдаривши FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі. Унаслідок ворожого удару є постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легкові автівки та автобуси, а також готель, постраждали щонайменше четверо людей.

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