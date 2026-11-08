Були заведені додаткові сили: Зеленський заявив, що Росія провела велику ротацію на Херсонщині

8 листопада президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з керівниками обласних адміністрацій. Була доповідь щодо Херсона, де йшлося про те, що російська армія під прикриттям гуманітарної операції в Олешках провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі.

Відео дня

Загалом під час наради першочергово увага приділялася потребам прифронтових та прикордонних регіонів та громад. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Нарада з усіма керівниками обласних адміністрацій. Першочергово – за потребами прифронтових та прикордонних регіонів та громад", – написав Зеленський. Він наголосив, що формат такої регіональної наради буде тепер щотижневим, і важливо, щоб була реальна інформація з місць.

На Херсонщині окупанти провели ротацію

Під час наради заслухали доповідь щодо Херсону і загальній ситуації на Херсонщині. Президент зазначив, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі й завела додаткові сили.

"В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на Сумщині

За словами глави держави, на нараді були окремі доповіді щодо Сум, Охтирки, Шостки. Він дав окремі завдання для ЗСУ щодо протидії російським операціям.

"Вдячний усім службам, кожному працівнику комунальних підприємств, енергетичних компаній, обласній ДСНС України", – наголосив президент.

РЕКЛАМА

Ситуація на Харківщині, Дніпровщині, Житомирщині

Щодо Харківщини на нараді лунала доповідь щодо плану стійкості області та підготовки критичної інфраструктури до зими. Щодо ситуації на Дніпровщині, на нараді заслухали доповідь з відновлювання електрики після ударів сьогодні вночі та вранці. Також детально обговорили ситуацію на Житомирщині та виклики, які є для енергетичної системи, обʼєктів розподілу та передачі енергії. За словами президента, є окреме завдання щодо цього для Міністерства енергетики.

Головні історії дня

Ситуація на Запоріжжі, Донеччині

Під час наради була також доповідь щодо Запоріжжя – вона стосувалась ситуації в місті, забезпечення потреб регіону. Окрім того, детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. За словами глави держави, росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади. На Ставці планують визначити заходи протидії.

"На урядовому рівні та з командою Офісу президента пропрацьовані завдання щодо інших регіонів", – додав президент.

Президент провів нараду з керівниками ОВА. Джерело: Zelenskiy / Official

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з енергопостачанням та відновлювальними роботами на Дніпропетровщині, також йшлося про ситуацію в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах. Окрему увагу приділено роботі транспортної системи Києва в умовах нинішніх викликів.