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Були завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти України

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,8 т.
Були завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти України
Росія вербує найманців з Африки, зокрема з Уганди

В Уганді отримали підтвердження, що Росія вербує громадян країни для участі в агресивній війні проти України. Щонайменше 27 з них вже були ліквідовані або зникли безвісти на полі бою.

Про це повідомляє Reuters. Видання додає, що до російської армії африканських чоловіків РФ найчастіше заманює обманом.

Що відомо

Інформацію щодо угандійців, які були завербовані до лав ЗС РФ і загинули або зникли безвісти на фронті в Україні, Міністерство закордонних справ Уганди отримало від свого посольства у Москві.

"У листі, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, було названо імена 11 угандійців, чию загибель підтверджено, та 16, чиї тіла  не вдалося знайти ніде, немає їх і  серед військовополонених", – йдеться у матеріалі.

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Зазначену інформацію посольство Уганди у Москві, як випливає з лист, отримало від МЗС РФ – через "вербальну ноту", тобто дипломатичне повідомлення.

Посадовець міністерства закордонних справ Уганди, до якого звернулося видання,  підтвердив справжність листа.
А ось російське посольство у столиці Уганди місті Кампала на запит журналістів щодо коментаря не відповіло.
У Reuters підкреслили, що останнім часом повідомлення про те, що Росія заманює до себе африканських чоловіків, а потім кидає їх на фронт в Україну, значно почастішали. Деякі африканські країни, як то Кенія, Гана і Південна Африка, публічно обурюються через це і вимагають від російської влади припинити цю практику.
 
За даними України, станом на 2025 рік   понад 1400 громадян з трьох десятків африканських країн воюють на боці російських військ на фронті. Частина з них були завербовані обманом: до Росії їх заманювали обіцянками навчання чи цивільної роботи з високою як для африканців зарплатою.
 
Російська влада  незаконне вербування громадян Африки для участі в бойових діях в Україні заперечує – і, судячи з повідомлень медіа, не лише продовжує, а й посилює.
 
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше розвідка оприлюднила дані про громадян Індонезії, яких Росія завербувала на війну проти України. У поіменному списку – майже 300 індонезійців, насправді їх значно більше.
При цьому практично усі ці люди підписали контракти у 2026 році, за попередні роки найманців з Індонезії, про яких відомо, можна було перерахувати на пальцях однієї руки.
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Війна в УкраїніРосіяУганда
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