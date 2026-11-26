Російська окупаційна армія вбила у місті Подільськ Одеської області 17-річного Артема Драганюка. Життя підлітка обірвалося внаслідок дронової атаки терористів.

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Прощання із загиблим юнаком відбудеться у четвер, 26 листопада, у Подільську за адресою: вул. Енергетиків, 16. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Їх убила Росія".

Подробиці трагедії

Життя підлітка обірвалося через влучання ворожого реактивного дрона типу "Шахед" в одному з мікрорайонів Подільська. Артем навчався в 11 класі міського ліцею №3.

Загибель школяра стала тяжким ударом для Подільської громади та педагогів регіону. У Департаменті освіти і науки Одеської обласної адміністрації зазначили, що хлопець активно займався спортом і будував плани на майбутнє.

"Артем любив життя. Він був спортсменом, мав свої захоплення, прагнення, мрії. У його віці життя тільки починається. Попереду мали бути нові перемоги, нові вершини, зустрічі, кохання, дорослішання, випускний, здійснення найзаповітніших бажань. Попереду мало бути стільки всього… Але російська зброя безжально обірвала це майбутнє", – йдеться в повідомленні.

У ліцеї №3, де навчався Артем, згадують його як щирого, світлого й сповненого надій юнака, на якого попереду чекали випускний вечір і студентське життя. Колектив навчального закладу, однокласники та чиновники висловили глибокі співчуття батькам і близьким загиблого підлітка.

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"Він був світлим, щирим, сповненим надій юнаком, який мав жити, творити й розвивати нашу країну. Його усмішка, доброта й юнацька енергія назавжди залишаться в пам’яті тих, хто його знав", – заявили в ліцеї.

Нагадаємо, 25 листопада російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі.

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