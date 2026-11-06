''Був справжнім патріотом'': з'явились подробиці про поліцейського, який загинув внаслідок авіаудару РФ по Комишувасі

2 листопада внаслідок масованого російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області загинув поліцейський Дмитро Бєсєдін. Він понад 10 років служив у правоохоронних органах, зокрема понад три роки працював офіцером прифронтової Таврійської громади.

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Чоловік допомагав місцевим жителям, евакуював людей з-під обстрілів і фіксував наслідки російських атак. Про це пише Суспільне.

Як Дмитро Бєсєдін допомагав жителям прифронтової громади

Дмитро Бєсєдін родом із тимчасово окупованого Мелітополя. Після окупації міста він виїхав до Запоріжжя та продовжив службу в правоохоронних органах. Понад три роки чоловік працював поліцейським офіцером Таврійської громади.

Він привозив місцевим жителям продукти, ліки та речі першої необхідності, фіксував наслідки російських обстрілів і допомагав людям евакуюватися з небезпечних районів.

"Я залишився тут, бо хочу, щоб люди знали: у найстрашніший момент вони не самі. Вони можуть подзвонити мені будь-коли", – розповідав правоохоронець.

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У травні 2026 року Дмитро також говорив про небезпеку своєї роботи: "Звісно мені страшно. Я людина, не робот… Кожен виїзд – це небезпека. Але, знаючи, що на мене чекають люди, я не можу не приїхати".

Служба неодноразово загрожувала його життю: у службову автівку Бєсєдіна двічі влучали російські FPV-дрони. Тоді він дістав легкі поранення, але продовжив працювати.

У 2025 році поліцейський зустрічався з кореспондентами Суспільного та розповідав про майже щоденні обстріли Таврійської громади й евакуацію її жителів.

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Дмитро Бєсєдін був призером спортивних змагань

У вільний від служби час чоловік займався спортом. Він став першим українцем – призером Кубка світу з мас-рестлінгу та чемпіоном України.

У 2024 році Бєсєдін посів перше місце в індивідуальних змаганнях на Чемпіонаті України з богатирського багатоборства. У 2025 році здобув бронзову нагороду на всеукраїнському турнірі "Фестиваль з богатирського багатоборства Мілітарі".

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У 2026 році правоохоронцю вручили медаль "За розвиток Запорізького краю".

Близький друг Дмитра Валерій Газаєв назвав його справжнім патріотом, учасником бойових дій, який після окупації Мелітополя виїхав до Запоріжжя та продовжив служити офіцером громади в найнебезпечніших районах поблизу лінії фронту.

У загиблого поліцейського залишилися дружина та троє дітей.

Як повідомляв OBOZ.UA, унаслідок російського авіаудару по Комишувасі (Запорізька область) загинули четверо працівників поліції. Життя чоловіків обірвалося під час того, як вони допомагали людям дістатися до укриття.