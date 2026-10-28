Був завербований через соцмережі: на Луганщині ліквідували найманця Росії з Ботсвани. Фото

Українські захисники ліквідували громадянина Ботсвани (Африка) Пако Намоґанґа, який воював на боці окупантів. За даними воєнної розвідки, чоловіка завербували через соціальні мережі, після чого він підписав контракт із міноборони РФ і вирушив на війну.

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У серпні 2026 року найманця ліквідували під час боїв поблизу Новолюбівки на Луганщині. Подробиці та фото оприлюднили у Головному управління розвідки МО України.

Деталі вербування найманця з Ботсвани

За інформацією розвідвідомства, Пако Намоґанґ (30 травня 2001 року народження) став першим ідентифікованим громадянином Ботсвани, ліквідованим у війні проти України. До російського війська він вирішив приєднатися свідомо. Чоловіка завербували через WhatsApp у чаті з пошуку роботи в Росії, де пропонували службу в армії.

Крім того, ботсванець передав вербувальникам персональні дані своїх друзів. Що з ними сталося, наразі невідомо.

6 липня 2026 року Намоґанґ вилетів до Москви з Йоганнесбурга в Південно-Африканській Республіці. Під час листування йому повідомили, що в ПАР його зустріне людина, яка допоможе пройти реєстрацію та сісти на літак. За оцінкою розвідки, це міг бути представник російського торговельного представництва.

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"Схоже, росіяни свідомо порушують законодавство Південно-Африканської Республіки, зокрема Regulation of Foreign Military Assistance Act 15 of 1998, сприяючи трансферу та оформленню документів найманців на території ПАР. ​Така діяльність передбачає притягнення до кримінальної відповідальності", – додали в ГУР.

До Москви Намоґанґ прибув 7 липня 2026 року, після чого його поселили в готелі. Через два тижні він уклав однорічний контракт із російською армією.

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​До вербування Намоґанґа та інших іноземців були причетні двоє російських посередників – Єлизавета Савиновських і Міхаіл Петрушенко. Вони виконували роль так званих брокерів: залучали іноземців до служби та організовували їхнє потрапляння до російської армії.

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Ботсванця ліквідували через місяць після підписання контракту

Після укладання контракту Намоґанґа та інших найманців розмістили в центрі військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" у підмосковному парку "Патріот".

За інформацією розвідки, інструктори цього закладу долучалися до військової підготовки іноземців. Таким чином, інфраструктуру, призначену для роботи з молоддю, використовували для підготовки найманців, що порушує норми міжнародного гуманітарного права та створює ризики для цивільних, зокрема дітей.

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Згодом ботсванця перевели до навчального центру російської армії, де він пробув близько півтора тижня. Після цього його відправили на фронт.

"Прожив Пако недовго: орієнтовно в середині серпня 2026 року його ліквідували під час боїв поблизу населеного пункту Новолюбівка на Луганщині", – йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2026 році Міноборони Росії планувало укласти 18 500 контрактів з іноземцями. За перші дев'ять місяців року вже підписали 16 168 угод. Для порівняння, у 2022 році уклали 94 такі контракти, у 2023-му – 4067, а у 2024-му – 8877.