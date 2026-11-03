"Б'ємо ворога в небі й на землі": у ПС уточнили, скільки ракет і дронів знешкодили у жовтні

Упродовж жовтня 2026 року українські захисники знищили понад 8000 повітряних цілей, а також знешкодили понад 43 тисячі безпілотників тактичного рівня. Серед уражених об’єктів були крилаті й балістичні ракети, ударні та розвідувальні БпЛА.

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Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Відповідну статистику оприлюднили в офіційному Telegram-каналі відомства.

Відомо, що протягом місяця Сили оборони уразили 14 крилатих ракет Х-101, 11 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 12 ракет "Калібр". Крім того, українські військові знищили сім керованих авіаційних ракет Х-59/69, вісім крилатих ракет "Іскандер-К" і одну протикорабельну ракету "Циркон".

Також серед знешкоджених цілей були 143 ракети S8000 "Бандероль".

Значну частину знищених об’єктів становили безпілотники. Зокрема, українські військові збили:

4455 ударних БпЛА типів Shahed-131/136, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія";

2688 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1104 розвідувальні безпілотники;

809 БпЛА "Ланцет".

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Окремо у Повітряних силах розповіли про роботу військової авіації. Упродовж жовтня льотчики здійснили понад 1200 літаковильотів.

Із них понад 1100 припали на винищувальне авіаційне прикриття. Ще близько 70 вильотів виконали для вогневого ураження та авіаційної підтримки українських військ.

У Повітряних силах наголосили, що українські захисники продовжують протидіяти російським повітряним атакам і завдавати ударів по противнику на землі.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України підбили підсумки роботи за жовтень, зафіксувавши рекордні показники ефективності від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки високій інтенсивності вильотів і високій точності ударів жовтень став найпродуктивнішим місяцем за кількістю ліквідованих сил противника.