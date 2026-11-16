До зими два тижні. Найближчими днями штормитиме від міжнародних подій. Тож трохи наведемо різкість.

Відео дня

1. Росія не перестає вчиняти воєнні злочини, атакуючи й убиваючи цивільних в Україні. Зазвичай я перелічую кілька епізодів. Вони, на жаль, є і сьогодні.

Але, думаю, важливіше зупинитися на епізоді в Глухові (Сумська область), де 2 поліцейські – Микола Савченко та Ігор Волошко – зробили свою роботу: після удару російського дрона по житловому будинку кинулися рятувати людей (літню жінку та хлопчика 9 років). Росіяни (очевидно, спостерігаючи за цим) завдали удару другим дроном. Під час повторної атаки поліцейський Савченко закрив собою дитину. Поліцейський Волошко був поранений.

Це до того, що щодня безліч людей робить свою роботу. Порівнювати з краківськими поліцейськими треба ось цих хлопців, а не їхніх непереконливих колег.

Подібні епізоди у прифронтовій і фронтовій зоні трапляються щодня. Мабуть, варто більше про них розповідати.

2. За підсумками дискусії в Абу-Дабі різні ЗМІ та спікери оприлюднили російські побажання щодо переговорів про врегулювання. Про їхню неадекватність – трохи нижче.

Поки зазначимо, що Україна прокоментувала їх досить чітко. У ніч із 14 на 15 листопада, за даними Генштабу ЗСУ:

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• Уражено циклопічний аеродром у районі м. Ахтубінськ (Астраханська область), де базується 929-й Державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ. Відстань – приблизно 650 від ЛБС. У мережі є відео красивої вторинної детонації авіаційних ракет. Також уражено рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Ритм роботи аеродрому, з якого атакували Україну, буде трохи порушено, російській авіації доведеться метатися трохи більше.

• Атаковано "дронопорт" у районі села Цимбулова (Орловська область), звідки запускають різну гидоту по українських містах. Повністю розгромити його за наявних умов нереально, але регулярно турбувати – цілком.

Головні історії дня

• Масштабно задимівся Нижньокамський нафтохімічний завод компанії "Сибур" (Татарстан). Унаслідок чого може бути порушено ритм виробництва спеціальних гумових виробів, без яких не обходиться бронетехніка й літаки. Це якщо дуже спрощено. Плюс неминуче буде вплив на виробництво сировини для вибухівки. Додатковий зріз – становище компанії "Сибур". Після інцидентів на найбільшому нафтогазохімічному комплексі в Тобольську та будівництві монструозного Амурського газохімічного комплексу цей стовп російської економіки трохи здригнувся. Нове масштабне задимлення в Нижньокамську додасть песимізму.

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• Там само, у Нижньокамську, уражено одну з установок первинної переробки нафти на НПЗ "ТАИФ-НК". Я докладно розбирав статус цієї годівниці татарстанських бонз. Сподіваюся, їм добряче поплохіє.

• Уражено об’єкти АТ "Монолит" (Брянська область), яке бере участь у виробництві та ремонті літальних апаратів, зокрема вертольотів.

• Турботою охоплено низку об’єктів у Таганрозі, міст у Ростовській області тощо.

Нижньокамськ, Перм і Уфа – це три міста, які самі росіяни нервово називали такими, що останнім часом тимчасово не охоплені турботою. Ну, як то кажуть, на прохання трудящих.

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Обстановка на фронті зараз має свої нюанси через коливання погоди (дощ, пориви вітру), що заважають роботі дронів і дещо полегшують проникнення малих піхотних груп.

Щоб зрозуміти ситуацію, читаємо Костянтина Машовця. І дізнаємося, що не лише росіяни, а й Сили оборони України мають тактичні успіхи в окремих точках.

Загалом, складнощі нікуди не зникають, але вони не зникають і у ворога, а навіть наростають. Посильна допомога своїм у війську – найсвоєчасніше, що може бути. Саме СОУ задають тон переговорам.

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3. За даними Bild та інших джерел, росіяни висунули максимально неадекватні, місцями відверто безглузді вимоги в контексті потенційного врегулювання. Звучать вони так, ніби й є тією самою "прекрасною" глобальною угодою, про яку говорив Трамп.

Усі вже це читали: не просто відмова України від НАТО, а й вигнання з Альянсу Фінляндії, демонтаж сторонньої військової інфраструктури та її виведення з країн Центрально-Східної Європи станом на 1997 рік, переформатування Молдови за російськими лекалами. Плюс де-факто перехід Центральної Азії під російський протекторат. Очевидно, щоб не перегинати з Туреччиною, Кавказ поки вербально залишили в спокої.

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Це – класика російської переговорної тактики, про яку я писав: підвищувати ставки й "відмовлятися" лише від завідомо нездійсненних вимог, продавлюючи опонентів на поступки.

Чому росіяни так діють? Тому що не отримують жорсткої відповіді й раз у раз випробовують нові межі дозволеного. Зустріли відсіч – зупиняються, шукають інші напрямки просування.

Кремль грає на тому, що Європі вкрай складно оперативно сформулювати позицію. Особливо в ситуації, де є ознаки делегування суверенітету. Наочний приклад – формування європейської делегації в межах переговорів про врегулювання за участю Росії та США. Упевнений, що в Кремлі з цього приводу хихикають.

Щоб вони не хихикали, Європа могла б додатково допомогти Україні, яка швидко ухвалює рішення щодо формату дискусії.

Щоб за ніч горів не один НПЗ, а штук п’ять. І п’яток заводів ОПК. Плюс якийсь хімічний заводик і дата-центрик.

Тоді позиція Москви стрімко зрушить у бік першого адекватного кроку – припинення вогню.

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