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Четвертий сезон операції "Вівальді": Сили оборони звільнили ще три населені пункти, – Білецький

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Четвертий сезон операції "Вівальді": Сили оборони звільнили ще три населені пункти, – Білецький
Українські військові. Джерело: facebook/8regimentUkraine

Сили оборони звільнили ще три населені пункти у рамках четвертого етапу операції "Вівальді". Ворога відкинули від Зеленої Долини, Липового й Колодязів, загалом звільнено понад 100 кв. км.

Втрати російської армії на цьому етапі склали близько 3 тис. окупантів. Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Четвертий сезон операції "Вівальді" завершено

Білецький заявив про завершення четвертого сезону операції "Вівальді" на Донеччині.

На цьому етапі Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили від окупантів ще три населені пункти: Зелену Долину, Липове й Колодязі.

Четвертий сезон операції ''Вівальді'': Сили оборони звільнили ще три населені пункти, – Білецький

Зелена Долина, Липове, Колодязі. Джерело: DeepState

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Площа звільненої під час четвертого сезону операції склала близько 101 кв. км.

Втрати ворога, за словами Білецького, склали близько 3 тисяч осіб.

У 3 АК розповіли, що операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, "переросла в стрімкий і масштабний наступ", а "дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос".

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", – заявив Білецький.

Він додав, що загалом за час операції українські воїни повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 кв. км.

Втрати ворога за весь час операції "Вівальді" становлять 8000 солдатів РФ.

Операцію було проведено силами воїнів Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴", а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичних груп 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО "А" .

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До звʼязку!" – анонсували продовження у Третьому армійському корпусі.

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