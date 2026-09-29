В розвідках низки країн НАТО серйозно занепокоєні нападом Росії на країни Балтії найближчим (дуже найближчим) часом. У розмові запитали моєї думки про ймовірність такого сценарію.

Попри те, що тривалий час вважаю такий напад ймовірним і свої аргументи викладав кілька разів тут, я поставив для початку розмови одне уточнююче запитання і звернув увагу на одну важливу деталь.

Запитання звучало так: назвіть мені причини, чому Путін цього не може зробити зараз? У відповідь на це запитання виникла черга аргументів, чому саме зараз він якраз може це зробити. Важливе уточнення: розмова була з дорослими людьми, у яких немає рожевих ілюзій про "НАТО одразу дасть злагоджену масовану відповідь".

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Деталь, на яку я звернув увагу, була про те, що у Кремлі схиблені на історичному символізмі. Я запропонував глянути до календаря історичних подій на найближчі два тижні. І що ж там бачимо:

- 28 вересня 1939 рік – підписання Договору про дружбу та кордон між СРСР і Німеччиною (таємний протокол), відповідно до якого країни Балтії остаточно відходили до сфери впливу СССР.

- Найближчі дні після 28 вересня 1939 року – починається масований тиск на керівництво країн Балтії з боку Сталіна, переговори в Москві, жорстка погроза застосувати силу і ультиматум.

- До 10 жовтня 1939 року три країни Балтії були змушені поступитися і підписати угоду про взаємодопомогу з СССР.