Чому реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: пояснення

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Калькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онукаНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онука"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією УкраїниРосія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відеоРосія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відеоУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збитоНа Київщині викрили масштабне виробництво підробленої кави.Українцям продавали підроблену каву та локшину під виглядом відомих брендів: де "накрили" виробництвоВ Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. КартаВ Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Чому реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: пояснення

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,2 т.
Чому реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: пояснення
Російський дрон, ілюстративне фото

Російські реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: перед ударом вони вимикають двигун і долають останню ділянку маршруту за інерцією. Крім того, останнім часом фіксують спроби підлітати до цілей на надзвичайно малій висоті, щоб залишатися поза зоною виявлення українських радарів.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". У своєму Telegram-каналі він звернув увагу на поширену серед українських військових інформацію про нібито додатковий електродвигун, який забезпечує безшумний політ таких безпілотників.

Однак, як наголосив Бескрестнов, жодного додаткового електричного двигуна на "Шахедах" немає.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
28,8 т.
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані Генштабу
28,8 т.
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані Генштабу
Надія ДанищукНадія Данищук
9,5 т.
Україна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога Starlink
9,5 т.
Україна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога Starlink
Богдан ЛогвиненкоБогдан Логвиненко
7,2 т.
Зимова дуель на витривалість: Україна без світла чи російська армія без дизеля
7,2 т.
Зимова дуель на витривалість: Україна без світла чи російська армія без дизеля

Насправді російські війська використовують іншу тактику: перед ударом вимикають реактивний двигун. До цього він встигає надати безпілотнику достатнього розгону та інерції, щоб той міг подолати останню ділянку польоту без працюючого двигуна.

Крім того, останнім часом фіксують спроби спрямовувати "Шахеди" до цілей на надзвичайно малій висоті. Це роблять на ділянках, де немає перешкод на шляху дрона, аби уникнути виявлення українськими радіолокаційними станціями (РЛС).

Бескрестнов закликав мобільні вогневі групи (МВГ) та інші підрозділи враховувати обидва ці фактори. Він попередив, що "Шахед" може з'явитися нізвідки.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше вчитель фізики однієї з київських шкіл Руслан Циганков пояснював, чому реактивні "Шахеди" складніше перехоплювати. Водночас він висловив упевненість, що українські військові зможуть знайти ефективні способи боротьби з ними, як свого часу це сталося зі звичайними "Шахедами".

Схожі теми
Війна в УкраїніБПЛАShahed (Шахед)Сергій Бескрестнов ("Флеш")Сергій Бескрестнов ("Флеш")
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!