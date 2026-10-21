Чому реактивні "Шахеди" складніше збивати: фізик пояснив простими словами

Реактивні "Шахеди" можуть розганятися до 600 км/год, тоді як звичні дрони-перехоплювачі мають обмеження швидкості приблизно на рівні 400 км/год. Як це ускладнює боротьбу із загрозою і в чому технічні відмінності між різними дронами, розповів учитель фізики однієї з київських шкіл Руслан Циганков.

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Ролик із поясненням він опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами Циганкова, ключова відмінність полягає в типі двигуна.

Як працює реактивний шахед

Раніше "Шахеди" оснащували двигунами внутрішнього згоряння, які обертають гвинт. Той відштовхує повітря назад і завдяки цьому рухає безпілотник уперед. Крейсерська швидкість таких дронів становить близько 200 км/год, зате вони економно витрачають пальне і можуть долати тисячі кілометрів.

У реактивних "Шахедах" працює малогабаритний турбореактивний двигун. Він засмоктує повітря, стискає його, змішує з пальним і спалює цю суміш. Гарячі гази з великою швидкістю виходять через сопло назад, а реактивна сила, яка при цьому виникає, штовхає дрон уперед. Це приклад роботи третього закону Ньютона: дія дорівнює протидії, пояснив Циганков.

Завдяки такому двигуну безпілотник може розганятися приблизно до 600 км/год. Проте за швидкість доводиться платити дальністю польоту: реактивний двигун споживає більше пального, тому такий дрон не може летіти так далеко, як його попередник із двигуном внутрішнього згоряння.

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Чому звичні перехоплювачі не завжди справляються

Проблема виникає через різницю у швидкості. Класичні дрони-перехоплювачі зазвичай оснащені електромоторами та пропелерами. За поясненням Циганкова, така конструкція має практичну межу швидкості – близько 400 км/год. Щоб зробити дрон швидшим, потрібен потужніший двигун, але він збільшує масу апарата, а це частково нівелює приріст швидкості.

Реактивні двигуни мають значно більший потенціал для розгону. Тому, коли російські безпілотники летять швидше за звичні перехоплювачі, збити їх стає складніше.

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Чи зможуть українські військові протидіяти новій загрозі

Попри труднощі, Циганков закликає не сприймати реактивні "Шахеди" як безпілотники, проти яких немає захисту. Він нагадав, що ще рік тому звичайні "Шахеди" також здавалися серйозною проблемою, однак українські військові згодом знайшли способи ефективно їх перехоплювати.

Як приклад педагог навів роботу батальйону Darknode: за його словами, лише за одну добу приблизно за тиждень до публікації відео підрозділ перехопив понад 100 звичайних "Шахедів".

Циганков вважає, що Україна знову стоїть перед новим етапом технологічного протистояння, і на появу реактивних безпілотників також знайдуть відповідь. "Військові роблять усе можливе і неможливе, щоб мати успіхи. Тому дякую усім і кожному за захист нашого неба", – сказав учитель.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення Циганкова, як врятуватись, якщо біля вас обірвався високовольтний дріт.