Чому РФ хоче провести ''гуманітарну місію'' саме в Костянтинівці: названа причина

Росія хоче використати пропозицію про локальне перемир’я в районі Костянтинівки на Донеччині для посилення своїх військових позицій, а не для гуманітарних цілей. Після накопичення сил окупанти можуть активізувати наступ на місто та спробувати просунутися в напрямку Краматорська і Слов’янська.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики оцінили можливі наслідки російської ініціативи щодо припинення вогню в районі Костянтинівки та її зв’язок із попередньою гуманітарною операцією в Олешках на Херсонщині.

14 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Кремля щодо гуманітарного перемир’я в Костянтинівці. Росія може скористатися паузою в бойових діях, щоб змусити українських військових залишити місто, після чого окупувати його та продовжити наступ.

Глава держави також повідомив, що російські війська вже використали аналогічне припинення вогню в районі Олешок для укріплення своїх позицій і підвезення озброєння. Це також підтверджують супутникові знімки.

Зеленський зазначив, що Україна передала Сполученим Штатам перелік із семи-восьми окупованих населених пунктів, де гуманітарне перемир’я могло б бути доцільним. Однак російська сторона відхилила ці альтернативні пропозиції.

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В ISW вважають, що ініціатива Кремля є частиною спроб переконати США сприймати російські заяви про ситуацію на фронті як достовірні. Зокрема, Москва намагається створити враження, що її війська вже досягли значних успіхів у районі Костянтинівки.

Тоді як попередня гуманітарна операція в Олешках охоплювала ширший район Херсонського напрямку, щоб забезпечити безпечну евакуацію цивільного населення. Аналогічне перемир’я в районі Костянтинівки також мало б охоплювати прилеглі території, оскільки українські та російські підрозділи перебувають у безпосередній близькості один від одного, а тактичні безпілотники мають значну дальність дії.

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Водночас російські війська досі не змогли закріпити свої позиції в Костянтинівці та повністю захопити місто. Попри заяви Міноборони РФ про встановлення контролю над населеним пунктом ще в липні 2026 року, реальна ситуація, за оцінкою ISW, свідчить про продовження боротьби за нього.

Подібна ситуація спостерігається і біля Добропілля. Російське військове командування раніше заявляло про оточення та захоплення міста, однак окупантам не вдалося встановити над ним контроль.

Саме тому російська сторона зацікавлена в тимчасовому припиненні вогню на ширшій ділянці фронту. Воно може дати окупантам час для посилення позицій, накопичення особового складу й озброєння та підготовки нової наступальної операції з півдня і південного заходу українського "Поясу фортець".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія пропонує провести так звану гуманітарну операцію в Костянтинівці, однак президент Володимир Зеленський вважає цю ініціативу спробою домогтися виходу українських військ із міста. За його словами,російська сторона не змогла захопити населений пункт військовим шляхом, тому намагається використати тему цивільного населення для досягнення своєї мети.