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Чорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбувається

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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icon 2,2 т.
Чорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбувається
Чорноморський флот
Джерело: Defense Express

Чорноморський флот РФ перевели у стан підвищеної бойової готовності. Російське командування розпорядилося посилити патрулювання акваторії та активізувати підготовку до відбиття можливих загроз.

Такі заходи можуть бути пов’язані з очікуванням активізації Сил оборони України напередодні річниці удару по Кримському мосту. Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

ЧФ РФ посилює оборону

Про посилення активності Чорноморського флоту повідомили агенти руху спротиву, серед яких є російські військовослужбовці та офіцери штабу. За їхньою інформацією, командування наказало військовим частинам частіше патрулювати акваторію та посилити підготовку до можливих атак із моря.

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Окрему увагу приділяють злагодженій роботі операторів БПЛА, підрозділів ППО, екіпажів РЕБ і патрульних катерів.

"За наявною інформацією, російське командування очікує на активізацію Сил оборони України в районі символічних дат – зокрема, річниці удару по Кримському мосту (8 жовтня)", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в "Атеш", загарбники очікують, що напередодні цієї дати Україна може провести нову масштабну атаку.

Ймовірними цілями можуть стати не лише об’єкти, пов’язані з Кримським мостом, а й кораблі Чорноморського флоту РФ у місцях базування, логістична інфраструктура та судна "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше прессекретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що окупанти перестали виводити кораблі в акваторію Чорного моря.. Проте ворог продовжує використовувати для ударів по Україні крилаті ракети морського базування "Калібр" безпосередньо з гавані.

Як писав OBOZ.UA, 12 серпня Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Внаслідок атаки було уражено стратегічну та військову інфраструктуру Росії. Серед іншого, уражені чотири ворожі військові кораблі, причому два з них – з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

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