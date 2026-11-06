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Чотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступу

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
3,6 т.
Чотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступу
Герой України Олег Апостол, командувач Десантно-штурмових військ у ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко. Джерело: Скріншот з відео

Втрати ворога на Гуляйпільському напрямку зросли в півтора рази після того, як оборону цієї ділянки взяв на себе 7-й корпус ДШВ під командуванням Олега Апостола.

Про це напередодні Дня Десантно-штурмових військ, який відзначають 8 листопада, пише речник Генштабу Андрій Ковальов, аналізуючи успіхи ДШВ під командуванням Олега Апостола.

"Для росіян Гуляйполе важливе як плацдарм для наступу на Запоріжжя, тому проти українських десантників і штурмовиків кинули підрозділи 5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу, зокрема морську піхоту, ВДВ та екіпажі сумнозвісного "Рубікону"", – уточнив він.

Водночас, за словами речника, за кілька тижнів після того, як оборону напрямку взяв на себе 7-й корпус, втрати росіян збільшилися приблизно в півтора раза, а близько 900 знищених і поранених за тиждень наприкінці жовтня стали рекордним показником на цій ділянці.

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Окремо Ковальов звернув увагу на те, що успішні дії ДШВ на Олександрівському напрямку змусили російське командування змінювати плани наступальних операцій.

Зокрема,щоб зупинити український наступ на Дніпропетровщині, де до кінця літа ДШВ разом зі штурмовими підрозділами повернули під контроль України понад 745 кв. км і 26 населених пунктів у трьох областях, росіянам довелося перекинути туди частину тих підрозділів, які готували до наступу на Дружківку, та підтримували наступ на Гуляйпільському напрямку.

"Цей досвід викликає величезний інтерес у партнерів. Але хотілося б, щоб вони по-серйозному вчились і були готові до різного розвитку подій", – зазначив Ковальов, зауваживши, що на цьогорічному форумі Yalta European Strategy командувач 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук закликав Європу не зволікати з підготовкою до війни майбутнього, адже Україна платить дуже високу ціну.

Ковальов додав, що американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінив операцію ДШВ як свідчення здатності України здійснювати значні тактичні просування та частково відновлювати механізований маневр на сучасному полі бою.

Ковальов також звернув увагу на підхід командувача ДШВ Олега Апостола, який робить ставку на поєднання піхоти, дронів і наземних роботизованих комплексів: безпілотники забезпечують логістику та уражають противника на глибині до 40 км, НРК допомагають евакуювати поранених і доставляти боєприпаси, але саме піхота утримує та звільняє території.

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