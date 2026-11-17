У вівторок, 17 листопада, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі та мостах у Києві. За його словами, цієї ночі окупанти випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще трьома атакували Північний.

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Також учасники обговорили відновлення електропостачання, роботу транспорту й екстрених служб та посилення захисту інфраструктури від російських дронів. Подробицями він поділився у своєму Telegeram.

Удари по мостах і підтримка енергетики та логістики

Зеленський розпочав селектор із ситуації в енергетиці. За його словами, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по енергосистемі. У цих областях досі є значні перебої з електропостачанням. Під час наради обговорювались заживлення критичної інфраструктури та терміни відновлення графіків відключень.

"Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення", – написав президент.

Зеленський повідомив, що під час наради також обговорили з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку домовилися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про перші рішення Єврокомісії та подальші кроки.

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Окремі доручення отримало Міністерство внутрішніх справ щодо організації транспортного руху. Йшлося про підготовку резервних маршрутів, схем роботи транспорту та залучення додаткових сил на випадок різних сценаріїв.

Екстрена допомога, агроекспорт і захист інфраструктури

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про забезпечення безперебійної роботи екстреної медичної допомоги в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де удари ворога загрожують транспортному сполученню. За словами Зеленського, усі служби мають бути готові працювати за будь-яких умов.

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"За підсумками вчорашньої зустрічі з представниками аграрної сфери детально обговорили з МЗС України та міністром аграрної політики конкретні заходи підтримки експорту української агропродукції. Що саме треба зробити, ми вже визначали. Розраховую цього тижня отримати від урядовців відповідь, коли саме заходи підтримки будуть реалізовані. Часу чекати немає", – додав український лідер.

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Також Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим додаткові заходи для посилення захисту енергетичних, промислових та інших інфраструктурних об’єктів від російських дронів. Особливу увагу приділили областям, де бракує засобів протиповітряної оборони та спеціальних рубежів для перехоплення "Шахедів".

"Доручив підготувати це питання на Ставку. Слава Україні!" – резюмував глава держави.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на вівторок, 17 листопада, Росія знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки перекрито Північний та Південний мости, виникли численні затори з лівого на правий берег міста. Крім того, на інших мостах та під’їздах до них утворились численні тягучки.