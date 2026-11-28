За останній тиждень Сили оборони вражали російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції, били по командних пунктах і центру підрозділу БпЛА "Рубікон" і палили ворожі склади. За сім днів Росія втратила понад 15 тисяч військовослужбовців і техніку на майже 2 млрд. доларів.

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Також тиждень видався продуктивним на контакти з партнерами і нові домовленості. Підсумки тижня підбили у Міністерстві оборони України.

Втрати Росії за тиждень

За останні сім днів, з 21 по 27 листопада, Сили оборони уразили одразу 4 нафтопереробні заводи у Росії: Новошахтинський, Пермський, Куйбишевський і Сизранський.

Під ударами опинилися і два військові аеродроми – "Саваслейка" (Нижньогородська область) і "Мариновка" Волгоградська область). Там,за даними МОУ, знищено чи пошкоджено 5 літаків.

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Били захисники і по нафтоперекачувальних станціях Калейкіно (Татарстан) і Субханкулово (Башкортостан).

Також вони спопелили 9 великих складів, на яких окупанти зберігали боєприпаси, пальне, МТЗ, і уразили 4 командні пункти.

Головні історії дня

Знищено РЛС П-18, ЗРК "Тор", атаковано Центр БпЛА "Рубікон".

Втрати особового складу армії РФ за тиждень склали 15 031 особу, техніки знищено на майже 2 млрд доларів.

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Домовленості з партнерами

Упродовж тижня відбулися низка важливих контактів із партнерами.

Зокрема, міністр оборони Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус домовилися щодо ракет-перехоплювачів ППО та спільного виробництва дронів. Також Німеччина стане першою країною, яка отримає доступ до бойової системи DELTA.

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Україна та Норвегія домовилися про 7 млрд. доларів оборонної допомоги, ППО та підтримку у сфері дронів. Хмара та міністр фінансів НЗоврегії Єнс Столтенберг узгодили посилення української ППО та оборонної промисловості.

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Також очільник оборонного відомства України окреслив ключові пріоритети оборони на Парламентській асамблеї НАТО.

А в Осло Україна та Швеція обговорили прискорення постачань Gripen, дронів та ППО.

Також Україна представила свої оборонні технології та бойовий досвід на NATO Edge 26.

Як розповідав OBOZ.UA, міністр оборони Хмара отримав нових заступників.

Ми пояснювали, хто вони і за що відповідатимуть.