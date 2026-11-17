Від початку повномасштабного вторгнення Росії Керченський міст чотири рази ставав ціллю успішних спецоперацій Служби безпеки України. Для ураження незаконної споруди українські спецпризначенці застосовували різні засоби – від вантажівки з вибухівкою та морських дронів Sea Baby до підводного мінування й далекобійних повітряних ударів.

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Про це розповіли у СБУ. Відомство оприлюднило відео, в якому зібрало всю історію ударів по нелегальній споруді.

У спецслужбі зазначили, що кожна зі спецоперацій завдала критичних пошкоджень мосту, який росіяни вважали недосяжним і навіть "вічним", а загальний рахунок результативних атак становить 4:0 на користь України.

Перший удар – 8 жовтня 2022 року

Першу спецоперацію проти Керченського мосту СБУ провела 8 жовтня 2022 року. Тоді на автомобільній частині споруди вибухнула вантажівка з вибухівкою.

Унаслідок вибуху було зруйновано автомобільні прольоти мосту, а також пошкоджено його залізничну частину.

Другий удар – 17 липня 2023 року

Наступна атака відбулася 17 липня 2023 року. Цього разу СБУ застосувала надводні морські дрони Sea Baby, які атакували опори Керченського мосту.

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У результаті удару зазнали значних пошкоджень автомобільні прольоти споруди.

Третій удар – 3 червня 2025 року

Третю операцію СБУ провела 3 червня 2025 року. Українські спецпризначенці замінували підводні опори мосту та здійснили підрив безпосередньо під водою.

За даними спецслужби, потужність вибуху становила 1100 кг у тротиловому еквіваленті.

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Четвертий удар – 17 листопада 2026 року

Чергову спецоперацію проти Керченського мосту СБУ провела 17 листопада 2026 року. Цього разу для ураження споруди застосували далекобійні повітряні засоби. Для ураження мосту українські спецпризначенці застосували ракети-дрони "Паляниця". Під час ширшої операції Сили оборони також залучали ракети "Нептун", дрони "Рута" та комплекси FP-5 "Фламінго".

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За інформацією спецслужби, внаслідок удару повністю знищено металеву арку та автомобільний проліт мосту. Пошкоджень також зазнала залізнична частина споруди.

Нагадаємо, СБУ також оприлюднила ексклюзивні кадри ураження Кримського мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань, потужні вибухи в районі кріплень металевих арок та руйнування конструкцій автомобільної частини споруди.

У СБУ наголосили, що під час кожної операції змінювали підходи та засоби ураження, послідовно завдаючи ударів по головній транспортній артерії, яку Росія використовує для сполучення з окупованим Кримом.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна "склала" Керченський міст всього за добу. Вранці 17 листопада обвалилася арка і щонайменше два прольоти автомобільної частини Керченського (Кримського) мосту завдовжки близько 270 метрів, також частково було пошкоджено залізничну частину. Це стало результатом системних, високоточних ударів Сил оборони України по мосту комбінованого типу засобами ураження.