Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Руслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс Льюїс"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" Путіним"Я не граю в ігри": Зеленський висловився про дружбу Трампа з "великим гуманістом" ПутінимНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомо"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днівІлюстративне фото. ЛЕПЯкі графіки відключення діятимуть 24 жовтня: де не буде світлаПідрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразитиПідрозділ Мадяра встановив новий рекорд: скільки окупантів вдалося уразити

Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,1 т.
Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію
Валерій Герасимов, Володимир Путін. Джерело: РосЗМІ

Російське військове командування бреше про просування російських військ на Харківщині. Заявлені військово-політичним керівництвом держави-агресорки "успіхи" різко розходяться з реальністю і навіть з оцінками різних Z-блогерів.

Про це в ефірі "Армія Медіа" заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Армія Іnform". Він навів приклад брехні окупантів.

Росія бреше про просування на Харківщині

Трегубов зазначив, що на Харківщині заяви російської сторони про перебіг бойових дій часто не відповідають дійсності.

"На Харківщині – це якась Нарнія, це якась країна фантастична абсолютно, бо там російські мапи відрізняються одна від одної і, звісно, відрізняються від реальності на місцях", – підкреслив він.

Він навів кілька прикладів, де заяви РФ та реальність на місці кардинально відрізняються.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
19,4 т.
Сили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів та перетворили на брухт 5 танків армії РФ: дані Генштабу
19,4 т.
Сили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів та перетворили на брухт 5 танків армії РФ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,6 т.
РФ атакувала Україну 126 дронами, сили ППО збили 101 із них: наслідки в областях
10,6 т.
РФ атакувала Україну 126 дронами, сили ППО збили 101 із них: наслідки в областях
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
5,5 т.
Не лише в Олешках: омбудсман уточнив, як діятиме перемир’я з РФ
5,5 т.
Не лише в Олешках: омбудсман уточнив, як діятиме перемир’я з РФ

Серед них – ситуація у районі Голубівки та Радьківки.

Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Голубівка та Радьківка на карті DeepState

"На північ від Куп’янська є населений пункт під назвою Голубівка, який знаходиться в сірій зоні й через який росіяни ганяють свої війська, якщо хочуть дістатися до Куп’янська. Не те, що вони там є, але вони там бувають. Щоб якось розширити свою присутність там, вони намагаються ще увійти в населений пункт Радьківка, який знаходиться від Голубівки на захід приблизно за 5 кілометрів. Ось це той населений пункт, куди вони максимум дістають своїми групами, якщо їм дуже щастить в дуже погану погоду. От Голубівка є, де вони інколи бувають, і є Радьківка, де вони рідко бувають. Між ними 5 кілометрів", – пояснив Трегубов.

За його словами, приблизно за 25 кілометрів на захід від Радьківки розташоване Шевченкове. До цього населеного пункту, за версією російського військового командування, окупаційні війська нібито вже "майже дійшли".

Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Шевченкове на карті DeepState: його Герасимов "майже захопив"

"А якщо ви ще на захід промотаєте ще 25 кілометрів, ось там буде населений пункт Шевченкове, куди, за версією Герасимова, висловленою Путіну, вони вже майже дійшли", – сказав речник Угруповання об'єднаних сил.

Наведений приклад, підкреслив Трегубов, демонструє розбіжність між заявами російського командування про просування на Харківщині та реальною ситуацією на місцевості.

Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Відстань між Шевченковим і Радьківкою DeepState

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині.

Схожі теми
Війна в УкраїніНаступ на Харківщиніросійська пропагандаУкраїнаЗбройні Сили УкраїниВіктор ТрегубовВіктор ТрегубовВалерій ГерасимовВалерій ГерасимовВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!