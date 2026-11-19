Путін знову неправильно порахував Донбас. На пресконференції в Шеньчжені, одразу після зустрічі з Трампом і Сі, він поставив "примітивне, але законне", за його словами, питання. Мовляв, Україна утримує решту 10% Донеччини, але навіщо, якщо все одно не втримає.

Відео дня

Тут можливі лише два варіанти. Або генерали роками малюють йому паперові перемоги, і він щиро в них вірить. Або він сам свідомо обманює всіх, від власних громадян до Трампа. Але насправді різниці немає, бо цифри від цього правдивими не стають.

А цифри такі. За оцінкою американського Інституту вивчення війни Україна контролює не 10%, а понад 20% Донецької області,

A за даними української влади навіть близько 26%.

Тобто Путін "загубив" приблизно 2,6 тисячі квадратних кілометрів, а це площа цілого Люксембургу. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка

Це не "залишки", а цілий промисловий і оборонний пояс, де живуть сотні тисяч людей. І щоразу ці путінські 10% чомусь не закінчуються. А тим часом сама Росія вже другий місяць поспіль втрачає більше землі, ніж захоплює, і це визнає навіть Пентагон.

Тепер про "сенс утримувати". Росія штурмує ці міста з 2022 року і поклала там десятки тисяч своїх солдатів, а в жовтні зазнала найбільших втрат за всю війну. Якщо в Кремлі так впевнені, що Донбас і так упаде, чому вони просять віддати його за столом переговорів? Бо на полі бою не виходить. Саме тому Путін намагається отримати дипломатією те, чого не зміг взяти зброєю.

РЕКЛАМА

І коли не виходить ні на фронті, ні на переговорах, Росія робить те, що вміє найкраще. Вона б'є по цивільних. Удар по перону в Дніпрі, де люди сідали в потяг, балістика по Києву, полювання на енергетику напередодні зими. Так поводиться не держава, яка перемагає, а терористична організація, яка намагається залякати тих, кого не може здолати.

Тож відповідь на "законне питання" Путіна дуже проста. Сенс утримувати Донбас у тому, що за ним Дніпро, Запоріжжя, Харків і вся Україна. Будь-яка земля, віддана без бою, стане не кінцем війни, а плацдармом для наступної. А після того, як Кримський міст ліг у море, Кремлю варто поставити інше питання. Чи є сенс утримувати Крим, якщо все одно не вийде?

Головні історії дня

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...