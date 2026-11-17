Сили оборони України завдали ударів по Кримському мосту ракетою "Фламінго". Після серії українських ударів на мосту обвалилась арка і дорожнє полотно.

Відео дня

Про це повідомив колишній депутат Верховної Ради та ексрадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він також опублікував відео наближення боєприпасу до об'єкта, а а також знімки, який вигляд мав міст до і після удару по ньому ракетою.

Що відомо

По Кримському мосту працювала українська крилата ракета FP-5 "Фламінго", повідомив Антон Геращенко. У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явилося відео цієї ракети за мить до прильоту по мосту. Так, Геращенко підписав відео з наближенням боєприпаса до мосту "крилата ракета FP-5 за секунду до удару по Кримському мосту".

Також опубліковано відео моменту влучання ракети в арку Кримського мосту.

Геращенко також опублікував відео для порівняння, яким був міст до серії українських ударів, і який він нині.

РЕКЛАМА

"Кримський міст до знайомства з ракетою FP-5 "Фламінго" і після", – йдеться в повідомленні.













Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Що відомо про ракету "Фламінго"

Ракета "Фламінго" (FP-5) – українська далекобійна крилата ракета, розроблена оборонною компанією Fire Point. Призначена для ураження наземних цілей на великих відстанях. Заявлена дальність польоту становить до 3000 км, а маса корисного навантаження – до 1200 кг.

Головні історії дня

Про українську ракету "Фламінго" стало широко відомо в серпні 2025 року, коли в мережі з'явилися перші фотографії її виробництва. Згодом розробку підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Виробником FP-5 є українська компанія Fire Point, яка також займається створенням ударних безпілотників та інших ракетних систем.

За оприлюдненими компанією Fire Point даними, FP-5 має дальність польоту до 3000 км та масу корисного навантаження до 1200 кг.

Українські Сили оборони застосовують ракети FP-5 для ударів по військових об'єктах противника.

РЕКЛАМА

Що передувало

В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками. Від ударів на мосту обвалилась арка і частина дорожнього полотна.

Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.