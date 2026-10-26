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Cили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
2,2 т.
армія Росії втрати
У Генштабі озвучили нові дані про втрати ворога. Джерело: "Діалог"

За добу 25 жовтня українські воїни відмінусували ще 1990 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 580 440 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за добу  25 жовтня

Разом з відмінусованими за добу 1 990 окупантами загальні бойові втрати ворога на ранок 26 жовтня сягнули  1 580 440 осіб.

Також росіяни втратили 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 1 засіб ППО.

Захисники знищили 1 наземний робототехнічний комплекс і 1 656  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Перелік втрат також поповнився 322 одиницями автомобільної і 2 – спеціальної техніки.

Cили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу

Втрати армії РФ на ранок 26 жовтня

Як повідомляв OBOZ.UA, бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Згідно з наказом російського командування загарбник мав дістатися села Терсянка Запорізької області, встановити триколор і спробувати повернутися, однак його виявили українські захисники.

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