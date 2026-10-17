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Далекобійні удари та ППО: Бельбас розповів про спільні розробки України та Німеччини

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Далекобійні удари та ППО: Бельбас розповів про спільні розробки України та Німеччини
Бельбас розповів про спільні розробки України та Німеччини. Джерело: ukrmilitary.com

Україна разом з німецькими партнерами проводить спільні розробки в декількох напрямках, зокрема далекобійного ураження та протиповітряної оборони. Також ведеться робота по лінії боєприпасів і по оснащенню вітчизняних бронеавтомобілей.

Про це під час конференції-зустрічі делегацій німецького та українського ОПК заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас. У деяких питаннях вітчизняні виробники зброї вже випереджують Європу.

Що відомо

"Це створення спільного підприємства і спільні розробки в декількох напрямках далекобійного ураження та протиповітряної оборони. Зараз ми знаходимось в процесі розробки цих засобів і сподіваємось найближчим часом презентувати ефективні засоби ураження. Також ми працюємо із німецькими компаніями по лінії боєприпасів і по оснащенню наших бронеавтомобілей", – розповів Бельбас.

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Він додав, що наразі вітчизняні виробники зброї випереджують Європу у бронетехніці – в ціновому сегменті та технічних напрацюваннях. На його думку, єдиною проблемою для України є відсутність власної автомобільної індустрії.

"Автомобільна індустрія вмерла у нас в 2008 році, коли ми зайшли у Всесвітню торгову організацію зайшли без перехідного періоду. У нас немає виробництва трансмісій, двигунів, автомобілів – є тільки складання. Тут їх (Європу. – Ред.) ми не можемо обійти. Але що стосується бронеавтомобілей – то ми далеко попереду. В швидкості розробки, виробництва та вартості", – наголосив він.

Бельбас зазначив, важливим для України питанням є подальший розвиток співпраці з європейськими партнерами, зокрема німецькими.

"Ми очікуємо фінансування від німецької сторони, а також очікуємо спільні технології. Ми ділимось досвідом застосування, а від них – технології наведення. Європа зараз робить аналог "Старлінка" – і ця проблема (щодо Starlink. – Ред) може бути нівельована", – додав Бельбас.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські оборонні компанії спільно з партнерами продовжують розробку нових видів зброї. Наразі вже проводяться її випробування.

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