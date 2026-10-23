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Данія передала Україні боєприпаси для бортових гармат F-16: ними збивають реактивні дрони

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Данія передала Україні боєприпаси для бортових гармат F-16: ними збивають реактивні дрони
Винищувач F-16. Джерело: GettyImages

Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже застосовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомило Міністерство оборони України в Telegram. У відомстві подякували данській стороні за швидку відповідь на запит і наголосили, що оперативність їх постачання має безпосереднє значення для посилення української ППО й захисту людей від російських повітряних атак.

У Міноборони зазначили, що F-16 є одним із найефективніших засобів боротьби з реактивними "шахедами". Для результативного перехоплення таких безпілотників українським пілотам необхідно мати достатні запаси боєприпасів.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Данія передасть Україні позачерговий, 31-й пакет військової допомоги вартістю близько $275 млн. Кошти спрямують на посилення української ППО в осінньо-зимовий період.

Також OBOZ.UA писав, що данська служба національної безпеки та розвідки PET звинуватила Росію в підготовці диверсій проти компаній, які постачають Україні оборонну продукцію. За даними відомства, Москва почала активніше готувати й проводити такі операції на початку літа.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський оцінив ефективність української авіації в боротьбі з реактивними "шахедами". За його словами, українські пілоти збивають 50–55% таких безпілотників, а в окремих випадках – до 60%.

Зеленський також наголосив на важливій ролі винищувачів F-16 і 20-мм боєприпасів у перехопленні цих цілей. Україна прагне забезпечити використання 5–6 тисяч таких снарядів на добу й продовжує домовлятися з партнерами про їх постачання.

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