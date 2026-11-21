На жаль, у війні з російськими загарбниками Україна втрачає своїх найкращих дочок і синів. Нещодавно стало відомо, що на фронті загинув співак, соліст Запорізької обласної філармонії Богдан Хижняк. Артисту було лише 36 років.

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У Богдана залишилися дружина та двоє дітей. Сумну звістку про загибель воїна принесла Запорізька філармонія.

Що відомо про Героя

У мирному житті Богдан Хижняк співав – за визначенням колег, був "яскравим, талановитим артистом, чий голос та щира енергія дарували світло й радість глядачам".

Із перших днів повномасштабного вторгнення артист разом із дружиною Юлією долучився до волонтерського руху. Богдан і Юлія збирали гуманітарну допомогу, і співак особисто возив зібране на блокпости й у підрозділи територіальної оборони.

Та це тривало недовго – Юлія продовжила волонтерську справу, а Богдан став до лав Збройних Сил України, щоб зі зброєю в руках боронити рідну землю.

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Вже у травні 2023 року Богдан Хижняк за мужність і відвагу на війні був нагороджений "Золотим хрестом" від Головнокомандувача ЗСУ Залужного.

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У Героя вдома залишилися разом дружиною Юлією двоє маленьких діточок.

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