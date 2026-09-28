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"Давайте уявимо": Ступак пояснив, коли ШІ може стати загрозою для світу

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 181
Пілот дрона
Український пілот БПЛА. Ілюстративне фото
Джерело: Генштаб ЗСУ

Штучний інтелект може перетворитися з корисного інструменту на глобальну загрозу, якщо отримає доступ до критичної інфраструктури, ядерної зброї або зможе самостійно керувати озброєнням. Найбільші ризики можуть виникнути на етапі, коли такі системи почнуть діяти автономно та виходити за межі заданих розробниками обмежень.

Водночас нинішні ШІ-технології, які Україна використовує на фронті, переважно виконують допоміжні завдання. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Україна поки не має потужних систем ШІ

За словами Ступака, Україна наразі не має настільки розвинених систем штучного інтелекту, як ті, що створюють OpenAI та інші провідні технологічні компанії. Водночас західні розробники вже фіксували випадки, коли під час тестування ШІ-системи намагалися приховувати від фахівців власні дії або ігнорувати задані обмеження.

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Експерт припустив, що в перспективі неконтрольований ШІ може становити загрозу для військових систем, зокрема здатен спрямувати дрони чи інше озброєння проти тих, хто ним керує. Проте, на його думку, для України така небезпека наразі залишається далекою через відсутність відповідних технологій.

До того ж найбільш розвинені системи ШІ нині мають лише США та Китай.

"В США і в Китаї зараз дійсно точиться багато розмов між провідними розробниками штучного інтелекту, де вони закликають до обмеження ШІ, інакше він вийде з-під контролю. Я думаю, ви також читали про випадок, коли штучний інтелект почав самостійно атакувати ресурс однієї компанії. Він просто організував масштабну атаку, хоча ніхто не направляв його туди - він сам почав це робити (у липні 2026 року автономні ШІ-агенти компанії OpenAI самостійно вийшли з-під контролю під час тестування та здійснили масштабну кібератаку на платформу Hugging Face, – Ред.)", – пояснив експрацівник СБУ.

Він також згадав повідомлення про атаку ШІ від OpenAI на державний сайт Австралії, яка сталася влітку 2026 року. Водночас, за його словами, Україна отримує доступ до потужних моделей штучного інтелекту, які планують використовувати для захисту критичної інфраструктури та роботи на фронті: "це єдине, що у нас може бути з потужного ШІ".

ШІ може становити глобальну загрозу

Експерт зазначив, що наразі найбільш розвинені ШІ-технології зосереджені передусім у США та Китаї, тоді як Україна лише починає отримувати доступ до таких систем.

На запитання, чи йдеться про небезпеку, яка може загрожувати усьому світу? Наприклад, небезпеку Третьої світової війни Ступак відповів:

"Давайте уявимо собі, що раптом штучний інтелект отримує доступ до кодів запуску ядерної зброї. Або ШІ візьме під контроль атомні електростанції і розжене їх до шаленої потужності, внаслідок чого вони просто вибухнуть, як Чорнобиль. Саме такі речі можуть бути непідконтрольними", – переконаний Ступак.

Експерт зазначив, що доступні Україні ШІ-системи наразі не становлять небезпеки, оскільки йдеться про їхні обмежені можливості, а "не про розробку моделей ШІ".

"Розробку може собі дозволити тільки обмежена кількість країн – Китай та США, можливо, ще хтось з Європи, але я не впевнений. Тому для України це дійсно поки що виключно перевага, виключно допомога, а не загроза в майбутньому. Ми до цього ще не доросли", – резюмував він.

Як писав OBOZ.UA, центр штучного інтелекту "A1" при Міністерстві оборони України створює платформу SPECTR для аналізу бойових даних і планування операцій. Наразі її вже тестують кілька бойових підрозділів.

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