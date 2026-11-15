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Дає РФ важелі впливу: повірений України у США назвав наслідки обмеження швидкості Starshield

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
684
Starlink
Україні знову обмежують Starshield. Джерело: пресслужба ГШ ЗСУ

В Україні продовжують діяти масштабні обмеження в роботі супутникової системи зв'язку Starshield компанії SpaceX. Через це українські військові можуть збивати російські реактивні дрони лише після того, як ті заходять на підконтрольну Україні територію, а не поблизу лінії фронту.

Про це 14 листопада повідомив український дипломат у Вашингтоні Денис Сєнік у коментарі Радіо Свобода. За його словами, йдеться не про поодинокі випадки: обмеження мають масовий характер.

"Зараз ми можемо перехоплювати російські реактивні БПЛА лише після того, як вони заходять на територію, контрольовану Україною. Тобто ми не можемо збивати їх одразу поблизу лінії фронту. Це дає росіянам додаткові можливості, яких вони досі не мали", – заявив він.

Зокрема, Сєнік розповів про роботу українських підрозділів Bars, які за допомогою Starshield перехоплюють російські "Шахеди".

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"Наприклад, наші підрозділи Bars працюють із використанням Starshield. Вони збивають реактивні "Шахеди". Тепер ми не можемо збивати їх там, поблизу лінії фронту", – сказав дипломат.

Що заявили у SpaceX

У SpaceX запевнили українське міністерство, що не запроваджували жодних обмежень, а перебої пояснили технічними проблемами. Водночас на додаткове запитання про роботу терміналів на тимчасово окупованих територіях України компанія не відповіла, повідомили Радіо Свобода українські посадовці.

Володимир Зеленський не погодився з таким поясненням. Він заявив, що наразі на терміналах Starshield, які працюють на окупованих Росією українських територіях, запроваджено обмеження швидкості – приблизно до 161 км/год.

Президент наголосив на небезпеці такої ситуації, адже обмеження стосуються саме тимчасово окупованих територій. Якщо на решті території України їх немає, а на окупованій частині вони зберігаються, це, на його думку, має політичний характер і фактично означає невизнання цих земель українськими. Він доручив військовому командуванню та Міністерству закордонних справ порушити це питання перед SpaceX і домагатися відновлення повноцінної роботи системи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що через обмеження Starshield українські місії з перехоплення безпілотників почали масово зазнавати невдач. Один з українських посадовців розповів виданню Axios, що частка невдалих місій зросла з 10% у перший день до 50% у другий, а на третій сягнула 100%.

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