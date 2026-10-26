''Де взяти людей і техніку?'' Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
горить ВайлдберізРосійська ППО вже не може не пропускати: у чому причина та на що зробили ставку Сили оборони УкраїниСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годЯк вибрати "екофлоу"Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштуєУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISWУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISWПід прицілом були авіазавод і міст: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відеоПід прицілом були авіазавод і міст: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відеоУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіхУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіхармія Росії втратиCили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. ВідеоУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,4 т.
"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео
Російський пропагандист Віктор Баранець. Джерело: uk.wikipedia.org

Російські пропагандисти продовжують розвінчувати міфи про масштаби армії країни-агресорки. Так, черговий військовий експерт та полковник Віктор Баранець зізнався, що окупанти не в змозі здійснити значного прориву фронту в Україні.

За його словами, для великої наступальної операції загарбникам потрібно більше людей та техніки, яких "немає де взяти". Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Сеятель ветра".

РФ бракує ресурсів для масштабної операції на фронті

Російського пропагандиста запитали, чи здатна армія РФ провести повноцінну масштабну операцію з глибоким проривом лінії фронту та оточенням противника. У відповідь експерт заявив, що наразі російська армія не має можливості здійснити грандіозну операцію з проривом фронту.

"Для того, щоб провести ту велику армійську операцію потрібне велике угруповання. Ну, хоч би, тисяч 200. Це ж лише особового складу. А туди треба підтягнути і артилерію, і авіацію, і безпілотники підтягнути, це треба готувати. А де ж взяти?", – побідкався Баранець.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
29,8 т.
Стратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у війська
29,8 т.
Стратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у війська
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
3,5 т.
"Вимальовується чіткий вектор": у мережі спрогнозували наступні цілі Сил оборони України на території РФ
3,5 т.
"Вимальовується чіткий вектор": у мережі спрогнозували наступні цілі Сил оборони України на території РФ
Анна ПавловаАнна Павлова
2,8 т.
Мінус 29 "Шахедів" і "Гербер" за тиждень: херсонські зенітники показали, як збивають російські БпЛА. Відео
2,8 т.
Мінус 29 "Шахедів" і "Гербер" за тиждень: херсонські зенітники показали, як збивають російські БпЛА. Відео

Він додав, що ситуацію можна змінити, однак для цього довелося б перекидати сили з інших напрямків, зокрема Харківського та Дніпропетровського, але тоді ці ділянки фронту були б незахищеними.

Автори Telegram-каналу поцікавилися, навіщо Росія продовжує безрезультатні позиційні бої, якщо така тактика не здатна привести до поставленої мети. Та додали, що Баранець, вочевидь і сам не знає відповіді.

''Де взяти людей і техніку?'' Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, раніше Баранець емоційно відреагував на запитання слухача про нездатність російської ППО захищати міста від українських безпілотників. В ефірі він фактично визнав, що російська армія не має ефективного способу протидії таким атакам, хоча шукає його вже кілька років.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Росія нібито не хотіла руйнувати мости в Україні та сподівалася домовитися. Вона також додала що російське керівництво не хотіло знищувати інфраструктуру, але, як стверджує пропагандистка, його до цього "змусили".

Схожі теми
Війна в УкраїніРосіяУкраїнавійськовівійськова технікаавіація
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!