Бригадний генерал Дмитро Волошин заявив, що російські війська не змогли захопити низку населених пунктів на Сумщині, які позначені як окуповані на карті DeepState. За його словами, українські військові досі перебувають у Юнаківці та Андріївці, а також утримують позиції в інших селах на цій ділянці фронту.

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Про це Волошин розповів в інтерв’ю BBC News Україна. Він зазначив, що російські військові заявляли про захоплення Храпівщини та Писарівки, однак, за його словами, противник не зміг прорватися в ці населені пункти.

Ситуація на Сумщині

Волошин стверджує, що в Писарівці був лише один випадок, коли двоє російських військових змогли зайти в населений пункт із прапором РФ. За його словами, їх одразу взяли в полон.

Генерал також розповів, що під час аналізу російських відео про нібито захоплення сіл за допомогою програм для визначення геолокації українські військові встановлювали місце зйомки. За його словами, в одному з випадків відео було записане на території Росії приблизно за 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Волошин зазначив, що в межах його зони відповідальності російські наземні підрозділи не мають успіху. Водночас він визнав наявність у противника значної кількості безпілотників, зокрема БПЛА "Молнія", а також використання підземних комунікацій для наближення до українських позицій.

Дані карти DeepState

Окремо командувач обороною Сумщини прокоментував дані карти DeepState. За його словами, там Юнаківка позначена як населений пункт, який нібито захопила Росія, однак українські військові, за його твердженням, перебувають у центрі села, біля дороги Суми – Суджа.

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Волошин також заявив, що українські позиції залишаються в Андріївці. Він стверджує, що представники 8 корпусу ДШВ зверталися до DeepState та повідомляли про невідповідність даних карти реальній ситуації, запропонувавши надати докази з дотриманням вимог секретності.

За словами генерала, він не ставить собі за мету доводити комусь ситуацію на карті. "Я знаю реальний стан справи", – сказав Волошин, додавши, що українські військові знищують російських військових північніше Андріївки, яку, за його словами, російська сторона вже неодноразово оголошувала захопленою.

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Водночас Волошин уточнив, що частина населених пунктів, про які його запитували журналісти, перебуває поза межами його зони відповідальності. Зокрема, це стосується районів Миропільського, Рясного та Грабовського.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська зайняли смугу завглибшки від 2 до 4 км уздовж українського кордону в Сумській області. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, росіяни намагалися розширити цю ділянку, однак зробити цього не змогли. Водночас на інших напрямках на півночі України окупанти продовжують тиснути на українських захисників.

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