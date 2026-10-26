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Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
699
Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото
У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил територіальної оборони ЗСУ на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою, провела зустріч із представниками понад 20 країн та організацій. Головною темою стало навчання військовослужбовців в умовах повномасштабної війни та використання бойового досвіду під час підготовки.

Іноземним представникам також продемонстрували роботу школи пілотів безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками

Робоча зустріч відбулася в 150 навчальному центрі Сил територіальної оборони Збройних Сил України. У ній взяли участь делегація Сил ТрО на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою, а також представники понад 20 країн та організацій – учасниць Київської асоціації військових аташе (КАВА).

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Ключовою темою обговорення стала система підготовки військовослужбовців Сил ТрО під час повномасштабної війни та впровадження сучасного бойового досвіду в навчання особового складу.

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Учасники зустрічі приділили особливу увагу розвитку навчальної інфраструктури, вдосконаленню методик тренування та підвищенню професійного рівня інструкторів.

Ефективна підготовка передбачає не лише засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а й здатність військовослужбовців діяти впевнено, злагоджено та результативно в умовах постійних змін на полі бою.

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута очолив делегацію Сил ТрО на зустрічі з іноземними представниками. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА

З огляду на швидкі зміни характеру сучасної війни Сили ТрО ЗСУ приділяють увагу навчанню військовослужбовців актуальних знань і практичних навичок. Одним із важливих напрямів є протидія безпілотним системам противника.

Окремо іноземним дипломатам продемонстрували роботу школи пілотів безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів, яка діє на базі 150 навчального центру.

Для військових аташе це був не перший візит до навчального центру. Завдяки цьому вони могли безпосередньо оцінити зміни та розвиток системи підготовки військовослужбовців.

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

У навчальному центрі показали підготовку операторів БпЛА. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі

Під час зустрічі генерал-майор Ігор Плахута наголосив, що важливим показником роботи навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли там базову загальновійськову підготовку та фахові курси.

"Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем", – розповів дипломатам Ігор Плахута.

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Делегація Сил ТрО на чолі з командувачем Плахутою поділилась бойовим досвідом з представниками понад 20 країн та організацій. Фото

Плахута розповів про підготовку військових у 150 навчальному центрі. Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Як повідомляв OBOZ.UA, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО з Днем воєнної розвідки України. Він також відзначив військовослужбовців нагородами.

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Війна в УкраїнівійськовіСили територіальної оборони ЗСУІгор ПлахутаІгор Плахута
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