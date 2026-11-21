Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України щодня послаблюють наступальний потенціал військ РФ на Запорізькому напрямку. Вони знищують живу силу, техніку та озброєння ворога, аби не давати йому можливості рухатися вперед.

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Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко. Він повідомив, що за результатами нарад із командирами спецпідрозділів, які виконують завдання на цій ділянці фронту, було визначено пріоритети подальших дій; розвідники спланували та узгодили нові операції.

"Противник не полишає спроб просунутися на Запорізькому напрямку, але щоразу отримує жорстку відсіч від Сил оборони України. Наші розвідники щодня знищують живу силу, техніку та озброєння ворога, послаблюючи його наступальний потенціал. Важливо не лише відбивати атаки, а й позбавляти противника можливостей продовжувати наступ", – сказав Іващенко.

Для ефективної роботи посилюють координацію між воєнною розвідкою та іншими складовими Сил оборони. Кожен підрозділ виконує свої завдання, але при цьому всі вони діють за єдиним задумом.

"Наша спільна мета – зірвати наступальні плани ворога та завдати йому максимальних втрат", – наголосив начальник ГУР.

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Іващенко висловив вдячність кожному і кожній, хто тримає фронт на Запорізькому напрямку.

У ГУР також показали, як спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України безупинно знищують техніку, зокрема дрони різного типу, живу силу та укриття ворога.

"Місія – знищити все, що російська окупаційна армія припхала на українську землю: живу силу, броню, транспорт і дрони", – сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ГУР показали, як оператори дронів нищать ворога на Запоріжжі. Воїни зазначили, що площа, яку на передовій контролюють українські БпЛА, зростає, через що змінюється і специфіка роботи.